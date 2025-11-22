Mannheim – Hermann-Heimerich-Ufer nachhaltig saniert – Bauarbeiten früher abgeschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim hat die Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten am Hermann-Heimerich-Ufer vorzeitig abgeschlossen – rund drei Wochen früher als ursprünglich geplant. Die Arbeiten der Baumaßnahme starteten am 10. September 2025 und waren ursprünglich bis Mitte Dezember 2025 vorgesehen.

Im Rahmen der Maßnahme wurde eine ca. 310 m² große asphaltierte Fläche entsiegelt und als Mulde angelegt. Dieser Bereich dient nun der naturnahen Versickerung von Regenwasser und trägt zur Entlastung des städtischen Kanalnetzes bei. Zusätzlich wurden Versickerungsrinnen entlang des Hermann-Heimerich-Ufers eingebaut, um die Straße effektiv zu entwässern.

Die grundhafte Sanierung der Fahrbahn parallel zum Neckar wurde ebenso durchgeführt wie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Verbesserung des Sicherheitsempfindens und die Überarbeitung der Straßenbeschilderung. Neu geschaffene barrierefreie Querungsmöglichkeiten erleichtern Fußgängern das sichere Überqueren des Ufers. Im Zuge der Maßnahme wurden die Vorarbeiten für den anstehenden grünen Stadtteilplatz rund ums SWR-Gebäude geschaffen.

Die abschließenden Arbeiten, insbesondere die Bepflanzung der entsiegelten Flächen, sind für das Frühjahr 2026 geplant.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 400.000 Euro.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:36