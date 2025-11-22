Mannheim – Fahrzeug prallt im Kurvenbereich gegen Brückenpfeiler

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, kam es auf der Ludwigshafener Straße (B36) in Höhe der Auf- und Abfahrt zur B38a zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen war ein 21-jähriger Fahrer mit seinem BMW stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf die B38a in Richtung Mannheim-Rheinau abbiegen.

Im Kurvenbereich verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW schleuderte, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich frontal zwischen den Leitplanken gegen den Brückenpfeiler einer Fuß- und Radwegbrücke. Das Auto wurde dabei erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt durchgeführt.

Quelle: Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 15:39