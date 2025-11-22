  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

22.11.2025, 11:34 Uhr

Ludwigshafen – Win-win-win: Betriebetag in Ludwigshafen – Brückenschlag zwischen Schule, Hochschule und Unternehmen


Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit 11 Partnerunternehmen, 30 Studierenden des Bachelorstudiengangs Internationales Personalmanagement und Organisation (IPO) und 72 Schülerinnen und Schülern des Max-Planck-Gymnasiums in Ludwigshafen fand am 19. November 2025 der dritte Betriebetag in Ludwigshafen statt.

Der von der HWG LU initiierte Betriebetag liefert Studierenden und Schüler*innen ganz praxisnahe Berufsorientierung und schlägt eine Brücke zwischen Schule, Hochschule und Unternehmen. Kernstück des Betriebetages sind simulierte Vorstellungsgespräche mit Schüler*innen in der Rolle der Bewerbenden und Studierenden in der Rolle der Personaler mit direktem Feedback von beiden Seiten und von Vertretern der beteiligten Unternehmen. Der Betriebetag Ludwigshafen ist ein Format nach dem Vorbild des Speyrer Betriebetags, den die HWG LU seit 2015 in Kooperation mit dem Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer durchführt.

Ludwigshafen am Rhein, 21.11.2025: Mit 11 Partnerunternehmen, 30 IPO-Studierenden der HWG LU und 72 Schülerinnen und Schülern des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Ludwigshafen hat der Ludwigshafener Betriebetag eine neue Dimension erreicht. Das gemeinsame Projekt von MPG und HWG LU zeigte, wie stark Schule, Hochschule und regionale Wirtschaft in Sachen Berufsorientierung zusammenwirken können.

Der Tag startete in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums mit einem Grußwort von Schulleiter Mike Thisling-Pfeifer, gefolgt von einer Begrüßung von Michael Möbius (MPG) und HR-Experte Stefan Berndt (HWG LU), der durch den Tag begleitete.

Unter dem Motto „Bewerben. Begegnen. Begeistern.“ erhielten die Teilnehmenden früh ein klares Signal: Hier geht es nicht um trockene Theorie – sondern um echte Begegnungen und reale Zukunftschancen.

Ein besonderes Highlight des Auftakts war der Impulsvortrag „Mein Werdegang“ von Raphael Spengler, der den Jugendlichen authentische Einblicke in Berufsentscheidungen, Umwege und persönliche Entwicklung gab.

Simulationen, Werksbesuche und ein Heli-Landeplatz
Im Anschluss verteilten sich die Schülergruppen auf die teilnehmenden Unternehmen und bekamen dort beeindruckende Einblicke. Einige Partner hatten aufwendige Programme vorbereitet: darunter Werksführungen, Praxisstationen, technische Experimente und sogar ein Besuch auf einem Helikopter-Landeplatz.

Bei ABB erlebten die Schüler den Betriebetag im besonderen Rahmen des Tags der offenen Tür im Ausbildungszentrum mit direktem Kontakt zu Auszubildenden, Ausbildern und realen Arbeitsumgebungen.

Praxisnahe Bewerbungsgespräche und hohe Qualität
Kern des Tages waren die simulierten Bewerbungsgespräche, in denen jeweils zwei Studierende als Interviewer und ein Schüler als Bewerber auftraten. Unternehmensvertreter waren als stille Beobachter dabei und zeigten sich beeindruckt.

Mehrere Personalverantwortliche berichteten übereinstimmend von einer „außergewöhnlich hohen Qualitätsdichte“: sehr gute Vorbereitung und ein klares Gesprächsverhalten. Ein strukturierter Interviewleitfaden sorgte für ein professionelles Format, das sowohl Studierenden als auch Schülerinnen und Schülern ein realistisches Berufsbild vermittelte.

Schüler gewinnen Sicherheit und verlieren Angst
Besonders spürbar war der Lerneffekt bei den Jugendlichen. Viele Schüler gaben an, dass ihnen durch die Gespräche die Angst vor Bewerbungssituationen genommen wurde. Statt Unsicherheit entstand ein neues, selbstbewusstes Bild: Bewerbungsgespräche sind machbar, trainierbar und kein Grund zur Sorge.

Ein Projekt mit Herzblut und hohem Mehrwert für alle Seiten
Sowohl Schule als auch Hochschule stellten klar: Dieses Projekt lebt von echtem Herzblut. Die enge Zusammenarbeit, die sorgfältige Vorbereitung der Studierenden und die Offenheit der Unternehmen schufen ein Umfeld, in dem Orientierung, Begegnung und Lernen auf Augenhöhe möglich wurden.

Auch die Unternehmen profitierten:

Früher Kontakt zu talentierten Jugendlichen
Realistische Einblicke in Kommunikations- und Vorbereitungskompetenzen
Direktes Feedback aus der jungen Zielgruppe
Stärkung regionaler Ausbildungsketten
Mit dabei waren in diesem Jahr u.a. ABB, AICL, Bechtle, Kissler, KliLu, die Lebenshilfe Ludwigshafen, LUKOM, die Polizei Rheinland-Pfalz, DIE RHEINPFALZ und die twl.

Gemeinsamer Abschluss an der HWG LU
Der Tag endete mit einer gemeinsamen Auswertung. Dort kamen Schülerinnen und Schüler, Studierende und Unternehmensvertreter noch einmal zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, Erfolge zu reflektieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Ein Fazit zog sich durch alle Stimmen: Der Betriebetag ist mehr als Berufsorientierung. Er ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie frühe Begegnungen Berufswahl erleichtern und Brücken zwischen Bildung und Wirtschaft bauen.

Der nächste Betriebetag findet gemeinsam mit dem Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium am 28. Mai 2025 in Speyer statt.

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:34

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Verkehrsführung und öffentlicher Nahverkehr zum Weihnachtsmarkt 2025

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit alle Besucherinnen und Besucher den Heidelberger Weihnachtsmarkt vom 24. November bis zum 22. Dezember 2025 unbeschwert und sicher genießen können, richtet die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Veranstalter Heidelberg Marketing und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in diesem Jahr eine angepasste Verkehrsführung ein. Weihnachtsmarkt-Gästen empfiehlt die Stadt eine Anreise per öffentlichem ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte

    • Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Montag, 17. November, bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember 2025, werden der Universitätsplatz sowie der Kornmarkt wegen der Weihnachtsmärkte für den Verkehr gesperrt. Dies hatAuswirkungen auf mehrere rnv-Buslinien. Auch wird die rnv-Buslinie 20 verdichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Linie 20 gültig abweichend erst ab Montag, 24. November ▪ Umleitung ... Mehr lesen»

      • Heidelberg im Weihnachtszauber! Vier Wochen festlicher Glanz auf sechs Plätzen -Vom 24. November bis zum 22. Dezember den Weihnachtsmarkt erleben

    • Heidelberg im Weihnachtszauber! Vier Wochen festlicher Glanz auf sechs Plätzen -Vom 24. November bis zum 22. Dezember den Weihnachtsmarkt erleben
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 24. November bis 22. Dezember 2025 erstrahlt die Heidelberger Altstadt vier Wochen lang in weihnachtlichem Glanz. Der Bismarckplatz und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt sind bis 1. Januar 2026 geöffnet, der Karlsplatz mit Eisbahn sogar bis zum 11. Januar 2026. Die regulären Öffnungszeiten sind sonntags bis freitags von 11 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag 2025 in der Stadtbibliothek

    • Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag 2025 in der Stadtbibliothek
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch 2025 hat die Stadtbibliothek Mannheim den Bundesweiten Vorlesetag am 21. November mit einem abwechslungsreichen Programm an zahlreichen Standorten gefeiert. Viele Kinder, Familien und Interessierte folgten der Einladung und erlebten einen Tag voller Geschichten, Begegnungen und besonderer Vorlesemomente. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vorlese-Events für Kita- und Schulgruppen am Vormittag Der Aktionstag startete ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtarchiv: Eine Spurensuche im Leben des Künstlers Hans Less – 28. Sonderveröffentlichung der Schriftenreihe über jüdisches Flüchtlingsschicksal erschienen

    • Heidelberg – Stadtarchiv: Eine Spurensuche im Leben des Künstlers Hans Less – 28. Sonderveröffentlichung der Schriftenreihe über jüdisches Flüchtlingsschicksal erschienen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 16-jährige Hans Less flüchtet im September 1940 aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Shanghai. Wie für 20.000 andere jüdische Flüchtlinge wird die chinesische Stadt für ihn zur vorerst letzten Zuflucht. Mittellos und in einer fremden Umgebung behauptet er sich als Künstler und Werbegrafiker. 1947 zieht er in die USA. Er ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 27. November

    • Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 27. November
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lädt die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen des Ladies Talks am 27.11.2025 zu einem kompakten Workshop ein. Der Workshop bietet Raum für Information, Austausch und Reflexion über die verschiedenen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, ungesunder Beziehungsmuster bis hin zu Femiziden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Mittelpunkt des ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses am 27. November

    • Schifferstadt – Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses am 27. November
      Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 27. November 2025 beginnt um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, Schifferstadt, die 14. Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Sitzung beginnt mit der Beratung der beiden Bauvorhaben Hauptstraße und Ziegeleistraße betreffend. Danach wird über einen zukünftigen Standort für Notunterkünfte ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtwerke senken Strom- und Gaspreise!

    • Heidelberg – Stadtwerke senken Strom- und Gaspreise!
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg reduzieren ab dem 1. Januar 2026 die Preise für zahlreiche Strom- und Gasprodukte. Gründe sind unter anderem niedrigere Beschaffungskosten sowie Zuschüsse aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Senkung der Übertragungsnetzentgelte. Zusätzlich wurde die Gasspeicherumlage abgeschafft. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Preissenkungen beim Strom Beim Strom profitieren Kundinnen und Kunden ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Haushalt: Stadt verbucht erste Erfolge bei Konsolidierung der städtischen Finanzen

    • Heidelberg – Haushalt: Stadt verbucht erste Erfolge bei Konsolidierung der städtischen Finanzen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erwartet für das Haushaltsjahr 2025 nach der neuesten Prognose im laufenden Verwaltungsgeschäft (Ergebnishaushalt) eine weitere Verbesserung in Höhe von rund sieben Millionen Euro gegenüber den bisherigen Annahmen. Gründe liegen in Nachzahlungen beim Kommunalen Finanzausgleich, höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Verbesserungen im Bereich Soziales, Kinder und Jugend. ... Mehr lesen»

      • Landau – ERSTMELDUNG B10 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw – Einsatzkräfte vor Ort, Straße voll gesperrt

    • Landau – ERSTMELDUNG B10 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw – Einsatzkräfte vor Ort, Straße voll gesperrt
      Landau / Albersweiler / Birkweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Erstmeldung: Am heutigen Vormittag ist es auf der B10 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen kollidierten zwischen den Anschlussstellen Albersweiler und Birkweiler, in Fahrtrichtung Landau, ein Lkw und ein Pkw. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Aufgrund ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com