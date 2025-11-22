Ludwigshafen – Verkehrs-Streit zwischen Mutterstadter und Mannheimer eskaliert – Gaspistole im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Verkehrs-Streit eskaliert: Mann bedroht Fahrer mit pistolenähnlichem Gegenstand

Ludwigshafen – Am Freitagmorgen, 21. November 2025, kam es gegen 09:20 Uhr in der Rheinuferstraße zu einem gefährlichen Zwischenfall im Straßenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 21-jähriger Mann aus Mannheim und ein 43-jähriger Autofahrer aus Mutterstadt zunächst in einen Streit im Zusammenhang mit einem Verkehrsvorgang.

Im weiteren Verlauf bremste der 21-Jährige den anderen Fahrer aus, stieg aus seinem Fahrzeug und soll sowohl den 43-Jährigen als auch dessen 32-jährigen Beifahrer bedroht haben – verbal und mit einem pistolenähnlichen Gegenstand in der Hand.

Anschließend flüchtete der junge Mann mit seinem Auto vom Ort des Geschehens. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen jedoch zeitnah ermitteln. Er übergab den Beamten freiwillig eine Gaspistole, die daraufhin sichergestellt wurde. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung aufgenommen, weitere Ermittlungen laufen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 19:50