Ludwigshafen – Statement von Christian Zöpfchen, Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz über die Zustände an der Karolina-Burger-Realschule

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich des SWR-Berichts (21.11.2025) über die Zustände an der Karolina-Burger-Realschule Plus in Ludwigshafen ein Statement, von Christian Zöpfchen, Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz:
„Der SWR-Bericht zeigt erschütternde Zustände an der Karolina-Burger-Realschule: Gewalt, Bedrohungen, Polizeieinsätze am laufenden Band. Herr Teuber, das ist kein Randphänomen mehr – das ist ein Hilferuf. Machen Sie diese Krise endlich zur Chefsache und sorgen Sie für Sicherheit an unseren Schulen.“
Quelle: Christian Zöpfchen
Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 09:42