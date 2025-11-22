Ludwigshafen – Mann beleidigt und bespuckt Fahrgäste in Straßenbahn

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Unbekannter beleidigt und bespuckt Fahrgäste in Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen – Am Freitagnachmittag, 21. November 2025, kam es gegen 14:35 Uhr in einer Straßenbahn in Ludwigshafen zu einem Vorfall, bei dem eine Mutter und eine Helferin beleidigt und teilweise körperlich angegangen wurden.

Nach bisherigen Informationen war eine 33-jährige Frau mit ihrem Kind und einem Kinderwagen unterwegs, als ein unbekannter Mann sie unvermittelt beleidigte. Eine 24-jährige Mitfahrerin, die den Vorfall beobachtete, stellte sich schützend vor die Mutter. Daraufhin richtete der Mann auch gegen die junge Zeugin Beleidigungen und spuckte sie an.

An der Haltestelle „Südweststadion“ verließ der Täter die Bahn und konnte unerkannt entkommen. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

