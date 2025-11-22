Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung mit Einsatz von Pfefferspray am Berliner Platz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auseinandersetzung mit Pfefferspray am Berliner Platz – Polizei sucht Zeugen – Ludwigshafen – Am Freitagabend, 21. November 2025, kam es gegen 22:18 Uhr auf dem Berliner Platz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen rund sechs Personen. Nach ersten Erkenntnissen setzten die Beteiligten unter anderem Pfefferspray und weitere Gegenstände gegeneinander ein.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere der Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Eine Person konnte direkt vor Ort, zwei weitere in der Nähe gestellt werden. Die übrigen Beteiligten, die den Angaben zufolge dunkel gekleidet waren, entkamen unerkannt.

Ein 19-Jähriger wurde in Gewahrsam genommen, ein 17-Jähriger wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Hinweise von Zeugen sind für die weiteren Ermittlungen wichtig. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 / 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 19:42