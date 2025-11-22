Heidelberg – Polizei ermittelt nach versuchten Raub mit mutmaßlicher Schusswaffe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberg – Am Freitag, 21. November 2025, kam es gegen 15:45 Uhr in der Hebelstraße, im Bereich eines Schnellrestaurants, zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen dort vier Jugendliche zwei Personen an. Einer der Jugendlichen soll dabei eine Schusswaffe in der Jackentasche mitgeführt haben. Die angesprochenen Personen verständigten daraufhin die Polizei.

Als die ersten Streifen am Einsatzort eintrafen, hatten die Jugendlichen das Umfeld bereits verlassen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg, auch eine von Zeugen beschriebene Schusswaffe konnte nicht aufgefunden werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die Jugendlichen die beiden Personen gefragt haben sollen, ob sie Marihuana dabei hätten. Nachdem dies verneint wurde, habe einer der Jugendlichen versucht, nach einem auf dem Boden abgelegten Rucksack zu greifen, offenbar um diesen zu durchsuchen. Der Besitzer konnte dies verhindern. In diesem Zusammenhang bemerkte er, dass der Jugendliche eine mutmaßliche Schusswaffe in seiner Jackentasche hatte. Zu einer konkreten Bedrohung mit der Waffe kam es nach derzeitigem Stand nicht. Ob es sich um eine echte Schusswaffe oder eine sogenannte Anscheinswaffe handelte, ist bislang unklar.

Die beiden Betroffenen zogen sich anschließend in das Schnellrestaurant zurück, während die Jugendlichen flüchteten. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen gegen Unbekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 15:34