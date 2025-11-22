Haßloch – Nach Alkoholkonsum in Schlangenlinien unterwegs



Haßloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Da ein 27-Jähriger Fahrradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am 22.11.2025 gegen 02:45 Uhr nahezu die komplette Straßenbreite der Forstgasse in Schlangenlinien befuhr, wurde er durch eine Funkstreife der Polizei Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Grund für die auffällige Fahrweise war aufgrund des unsicheren Standes sowie dem starken Alkoholgeruchs schnell gefunden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte, mit einem Wert von knapp über 2 Promille, die absolute Fahruntüchtigkeit. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Der junge Mann muss sich nun als Beschuldigter im Strafverfahren hinsichtlich der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ferner erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 11:11