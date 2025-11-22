Germersheim – Brand eines Einfamilienhauses

Germersheim – Sondernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Brand in Einfamilienhaus sorgt für gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei – Am Samstagvormittag, 22. November 2025, rückten Feuerwehr und Polizei gegen 09:30 Uhr zu einem Einsatz in der Kirchstraße in Germersheim-Sondernheim aus. Hintergrund war ein gemeldeter Brand in einem Einfamilienhaus, der einen größeren Notfalleinsatz erforderte.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes sichtbar in Flammen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein und brachte den Brand unter Kontrolle. Durch den schnellen und koordinierten Einsatz konnte ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das betroffene Wohnhaus erlitt jedoch erhebliche Schäden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Zur Ursache des Feuers liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird in den kommenden Tagen Spuren sichern sowie Zeugen befragen, um den genauen Ablauf des Brandgeschehens zu klären.

Während des Einsatzes kam es in der Kirchstraße zu Absperrungen und Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr war über längere Zeit mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, unterstützt durch die Polizei des Landkreises Germersheim.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 15:15