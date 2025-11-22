Bensheim – Brand in Bensheimer Mehrfamilienhaus: Gebäude vorübergehend unbewohnbar

Bensheim / südhessischer Landkreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Kellerbrand in einem Dreifamilienhaus in Bensheim hat am Freitagabend dazu geführt, dass das Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar ist.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 21.30 Uhr aus, als ein Wäschetrockner in Brand geriet. Die Flammen griffen auf eine danebenstehende Waschmaschine über, konnten jedoch nach dem Eintreffen der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Trotz des schnellen Löscheinsatzes führte die starke Rauchentwicklung dazu, dass das Haus vorübergehend geräumt werden musste. Die Bewohner kamen zunächst in einem örtlichen Hotel unter.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bensheim und Auerbach sowie zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und eine Polizeistreife der Polizeistation Bensheim.

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 09:02