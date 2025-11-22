Bellheim – Auseinandersetzung in Gaststätte endet mit leicht Verletztem

Bellheim / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es in einer Gaststätte in Bellheim zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern gekommen.

Nach Angaben der Polizei geriet ein 31-Jähriger gegen 4 Uhr mit einem 30-jährigen Gast aneinander.

Auslöser soll eine vorausgegangene Beleidigung gewesen sein. Daraufhin griff der 31-Jährige seinen Kontrahenten körperlich an und verletzte ihn leicht. Der 30-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Landau ermittelt wegen Körperverletzung.

Zuletzt aktualisiert am 22. November 2025, 08:57