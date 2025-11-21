Speyer – Speyerer Wählergruppe spendet Baum zum Gedenken an verstorbene Mitglieder

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute haben Mitglieder der Speyerer Wählergruppe im Andenken an ihre verstorbenen Mitglieder einen Baum auf dem Speyerer Friedhof gespendet. Die Aktion dient dem bleibenden Gedenken an jene, die sich in der Vergangenheit für die Gemeinschaft engagiert haben. Seit 1956 besteht nun die SWG und somit war es für den Vorsitzenden Marc Vidmayer ein klares Anliegen, diese Erinnerungsmöglichkeit in einer nachhaltigen und umweltfördernden Form durch eine Baumpflanzung zu verwirklichen.

Beigeordnete Irmel Münch-Weinmann bedankte sich bei den Anwesenden ausdrücklich für die Geste des Gedenkens und würdigte das Engagement der Mitglieder der Wählergruppe. Die Baumspende soll als dauerhaftes Zeichen der Verbundenheit und Erinnerung verstanden werden.

Die Verantwortlichen bitten um Verständnis, dass es sich bei der Baumspende um eine symbolische Geste handelt, die dem Gedenken dient und nicht politische Aktivitäten ersetzt.

Bild: Ein Teil der Mitglieder der Speyerer Wählergruppe, 4.v.L Vorsitzender Marc Vidmayer, 4.v.R. Beigeordnete Irmgard Münch-Weimann Foto: Speyerer Wählwrgruppe

