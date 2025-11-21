Schifferstadt – Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses am 27. November

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 27. November 2025 beginnt um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, Schifferstadt, die 14. Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses.

Die Sitzung beginnt mit der Beratung der beiden Bauvorhaben Hauptstraße und Ziegeleistraße betreffend. Danach wird über einen zukünftigen Standort für Notunterkünfte beraten. Anschließend geht es um Baumaßnahmen in den Grundschulen bezüglich des Ganztagsförderungsgesetzes. Bei den nächsten beiden Punkten geht es um den Jugendtreff, sowohl um Sanierung oder Neubau und um die Errichtung eines Bolzplatzes. Sodann um die Vermarktung des städtischen Grundstücks in der Portheide. Es schließt sich eine mögliche Entscheidung um das Belüftungssystem im Schwanenweiher, sowie die Instandsetzung der Uferbefestigung am Bahnweiher an. Zum Abschluss geht es noch um einen Antrag der CDU-Fraktion „Baumstandorte im Bereich unterirdischer Infrastruktur“.

Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

