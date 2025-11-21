  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

21.11.2025, 20:48 Uhr

Schifferstadt – Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses am 27. November

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 27. November 2025 beginnt um 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses der Stadt Schifferstadt, Marktplatz 2, Schifferstadt, die 14. Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses.

Die Sitzung beginnt mit der Beratung der beiden Bauvorhaben Hauptstraße und Ziegeleistraße betreffend. Danach wird über einen zukünftigen Standort für Notunterkünfte beraten. Anschließend geht es um Baumaßnahmen in den Grundschulen bezüglich des Ganztagsförderungsgesetzes. Bei den nächsten beiden Punkten geht es um den Jugendtreff, sowohl um Sanierung oder Neubau und um die Errichtung eines Bolzplatzes. Sodann um die Vermarktung des städtischen Grundstücks in der Portheide. Es schließt sich eine mögliche Entscheidung um das Belüftungssystem im Schwanenweiher, sowie die Instandsetzung der Uferbefestigung am Bahnweiher an. Zum Abschluss geht es noch um einen Antrag der CDU-Fraktion „Baumstandorte im Bereich unterirdischer Infrastruktur“.

Besucher sind zur öffentlichen Sitzung herzlich eingeladen.

Quelle: Stadt Schifferstadt

21. November 2025

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Heidelberg – Verkehrsführung und öffentlicher Nahverkehr zum Weihnachtsmarkt 2025

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit alle Besucherinnen und Besucher den Heidelberger Weihnachtsmarkt vom 24. November bis zum 22. Dezember 2025 unbeschwert und sicher genießen können, richtet die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Veranstalter Heidelberg Marketing und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in diesem Jahr eine angepasste Verkehrsführung ein. Weihnachtsmarkt-Gästen empfiehlt die Stadt eine Anreise per öffentlichem ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte

    • Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Montag, 17. November, bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember 2025, werden der Universitätsplatz sowie der Kornmarkt wegen der Weihnachtsmärkte für den Verkehr gesperrt. Dies hatAuswirkungen auf mehrere rnv-Buslinien. Auch wird die rnv-Buslinie 20 verdichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Linie 20 gültig abweichend erst ab Montag, 24. November ▪ Umleitung ... Mehr lesen»

      • Heidelberg im Weihnachtszauber! Vier Wochen festlicher Glanz auf sechs Plätzen -Vom 24. November bis zum 22. Dezember den Weihnachtsmarkt erleben

    • Heidelberg im Weihnachtszauber! Vier Wochen festlicher Glanz auf sechs Plätzen -Vom 24. November bis zum 22. Dezember den Weihnachtsmarkt erleben
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 24. November bis 22. Dezember 2025 erstrahlt die Heidelberger Altstadt vier Wochen lang in weihnachtlichem Glanz. Der Bismarckplatz und das Winterwäldchen auf dem Kornmarkt sind bis 1. Januar 2026 geöffnet, der Karlsplatz mit Eisbahn sogar bis zum 11. Januar 2026. Die regulären Öffnungszeiten sind sonntags bis freitags von 11 ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag 2025 in der Stadtbibliothek

    • Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag 2025 in der Stadtbibliothek
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Auch 2025 hat die Stadtbibliothek Mannheim den Bundesweiten Vorlesetag am 21. November mit einem abwechslungsreichen Programm an zahlreichen Standorten gefeiert. Viele Kinder, Familien und Interessierte folgten der Einladung und erlebten einen Tag voller Geschichten, Begegnungen und besonderer Vorlesemomente. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Vorlese-Events für Kita- und Schulgruppen am Vormittag Der Aktionstag startete ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtarchiv: Eine Spurensuche im Leben des Künstlers Hans Less – 28. Sonderveröffentlichung der Schriftenreihe über jüdisches Flüchtlingsschicksal erschienen

    • Heidelberg – Stadtarchiv: Eine Spurensuche im Leben des Künstlers Hans Less – 28. Sonderveröffentlichung der Schriftenreihe über jüdisches Flüchtlingsschicksal erschienen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 16-jährige Hans Less flüchtet im September 1940 aus dem nationalsozialistischen Deutschland nach Shanghai. Wie für 20.000 andere jüdische Flüchtlinge wird die chinesische Stadt für ihn zur vorerst letzten Zuflucht. Mittellos und in einer fremden Umgebung behauptet er sich als Künstler und Werbegrafiker. 1947 zieht er in die USA. Er ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 27. November

    • Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 27. November
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lädt die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen des Ladies Talks am 27.11.2025 zu einem kompakten Workshop ein. Der Workshop bietet Raum für Information, Austausch und Reflexion über die verschiedenen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, ungesunder Beziehungsmuster bis hin zu Femiziden. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Mittelpunkt des ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Stadtwerke senken Strom- und Gaspreise!

    • Heidelberg – Stadtwerke senken Strom- und Gaspreise!
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg reduzieren ab dem 1. Januar 2026 die Preise für zahlreiche Strom- und Gasprodukte. Gründe sind unter anderem niedrigere Beschaffungskosten sowie Zuschüsse aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Senkung der Übertragungsnetzentgelte. Zusätzlich wurde die Gasspeicherumlage abgeschafft. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Preissenkungen beim Strom Beim Strom profitieren Kundinnen und Kunden ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Haushalt: Stadt verbucht erste Erfolge bei Konsolidierung der städtischen Finanzen

    • Heidelberg – Haushalt: Stadt verbucht erste Erfolge bei Konsolidierung der städtischen Finanzen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erwartet für das Haushaltsjahr 2025 nach der neuesten Prognose im laufenden Verwaltungsgeschäft (Ergebnishaushalt) eine weitere Verbesserung in Höhe von rund sieben Millionen Euro gegenüber den bisherigen Annahmen. Gründe liegen in Nachzahlungen beim Kommunalen Finanzausgleich, höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer sowie Verbesserungen im Bereich Soziales, Kinder und Jugend. ... Mehr lesen»

      • Landau – ERSTMELDUNG B10 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw – Einsatzkräfte vor Ort, Straße voll gesperrt

    • Landau – ERSTMELDUNG B10 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw – Einsatzkräfte vor Ort, Straße voll gesperrt
      Landau / Albersweiler / Birkweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Erstmeldung: Am heutigen Vormittag ist es auf der B10 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen kollidierten zwischen den Anschlussstellen Albersweiler und Birkweiler, in Fahrtrichtung Landau, ein Lkw und ein Pkw. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Aufgrund ... Mehr lesen»

      • Landau – Lebendiger Landauer Horst – Fördermittel machen’s möglich – Jetzt mitmachen und selbst gestalten!

    • Landau – Lebendiger Landauer Horst – Fördermittel machen’s möglich – Jetzt mitmachen und selbst gestalten!
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Landauer Horst tut sich was: Dank des Bund-Länder-Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ erhält der Stadtteil jährlich 20.000 Euro für gute Ideen und starke Gemeinschaftsprojekte. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Ideen zur Weiterentwicklung des Horsts einzubringen. Für vielversprechende Projekte stehen Fördermittel bereit. Fünf Vorhaben wurden bereits erfolgreich umgesetzt und für neue Projektideen sind noch ... Mehr lesen»

﻿

