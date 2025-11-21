Rhein-Pfalz-Kreis – KFZ-Zulassungsaußenstelle in Heßheim ab 3. Dezember geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die KFZ-Zulassungsaußenstelle in Heßheim muss wegen kurzfristiger personeller Ausfälle ab Mittwoch, 3. Dezember, bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Alle bereits vereinbarten Termine
werden auf die Hauptstelle in Schifferstadt umgebucht und die betroffenen Kundinnen und Kunden informiert. Die Kreisverwaltung arbeitet bereits daran, den gewohnten Service in Heßheim wieder anbieten zu können, und dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis.
Die Zulassungsstelle in Schifferstadt bleibt weiterhin geöffnet. Vorsprachen sind dort grundsätzlich nur mit vorheriger Terminbuchung möglich. Zusätzlich können Bürgerinnen und Bürger mittwochs ab 7 Uhr ohne Termin vorbeikommen: Hierfür werden Wartemarken ausgegeben, deren Anzahl auf 100 begrenzt ist.
Quelle Rhein-Pfalz-Kreis
Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 10:48