Mutterstadt/Schifferstadt – Erneut Raser erwischt – Geschwindigkeitsmessungen

Mutterstadt/Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (20.11.2025) im Zeitraum von 11:30 Uhr – 12:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen an der L530 zwischen Mutterstadt und Dannstadt durch. Trotz den Kontrollen an den Tagen zuvor musste die Polizei insgesamt 18 Autofahrer kontrollieren, welche zu schnell gefahren waren. Ein Autofahrer hatte es wohl ganz eilig und wurde mit 128 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 480 EUR, 1 Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte. Grundsätzlich gilt: Geschwindigkeit stellt eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle dar. Die Polizei möchte daher an alle Verkehrsteilnehmer appellieren stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Im Verlauf weiterer Verkehrskontrollen in der Burgstraße in Schifferstadt wurden drei Autofahrer aufgrund der Benutzung eines Handys kontrolliert. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt. Bei einem Autofahrer stellte die Polizei einen sogenannten „Blitzerwarner“ im Auto fest. Diesen musste der Fahrer abmontieren und der Polizei übergeben. Die Polizei weist darauf hin, dass die Nutzung solcher Geräte bzw. auch Apps auf dem Handy verboten ist und mit einem Bußgeld in Höhe von 75 EUR sowie einem Punkt belegt ist.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 11:59