Mannheim – Mannheimer KinderVesperkirche 2025 Jugendkirche: Am 1. Dezember beginnt mit dem Motto „Platz bei mir“ die 18. Aktion gegen Kinderarmut – Angemeldet sind bereits mehr als 1.300 Schüler:innen.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder brauchen die Sicherheit, willkommen zu sein so wie sie sind: Mit dem Motto „Platz bei mir“ startet am Montag, 1. Dezember, die 18. Mannheimer KinderVesperkirche in der Jugendkirche im Stadtteil Waldhof. Zum gemeinsamen Essen und Spielen, Basteln und Geschichtenhören haben sich 57 Schulklassen aus zehn Mannheimer Grundschulen angemeldet. Insgesamt werden mehr als 1.300 Schüler:innen erwartet. „Kinder sind ein Geschenk Gottes und sie sind unsere Zukunft. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie auf ihrem Lebensweg zu stärken“, sagt Dekan Ralph Hartmann beim Pressegespräch. Das bedeute eine verantwortungsvolle und vorurteilsfreie Haltung in der persönlichen Begegnung mit ihnen. „Jeder von uns prägt mit seinem Verhalten das zwischenmenschliche Klima bei uns.“ Besonders für Kinder sei es elementar, gesehen und aktiv begleitet zu werden. In Deutschland ist fast jedes fünfte Kind von Armut und der damit verbundener Ausgrenzung betroffen, insbesondere in alleinerziehenden Haushalten sowie in Haushalten mit mehr als drei Kindern. Auch in Mannheim. In der Pflicht sieht Dekan Hartmann auch Staat und Politik: Für Eltern müsse die Antragstellung auf Unterstützung deutlich vereinfacht werden. Zudem gelte es, bedarfsorientiert stärker in Bildung zu investieren. Denn bei der Stärkung von sozial benachteiligten Kindern zu sparen, wirke sich gesamtgesellschaftlich negativ aus, betont Hartmann.

Motto: „Platz bei mir“

Kinder wollen dazugehören, sie suchen sich ihren Platz, im Freundeskreis, in der Schule, in der Gesellschaft. Für Kinder, die benachteiligt aufwachsen, ist das nicht immer leicht. Die KinderVesperkiche und ihr diesjähriges Motto, sagt ihre Leiterin Svenja Hauseur, vermitteln den Kindern: „Hier ist Platz für Dich, mit Deiner Geschichte, Deinen Stärken, Deinen Träumen.“

Richtig am Platz beim Helfen: angehende Erzieher:innen von „das Kurpfalz“

Es hat ihnen so viel Freude gemacht, dass sich Schüler:innen und Lehrkräfte von „das Kurpfalz“ nach der letztjährigen Premiere wieder zum Mithelfen gemeldet haben. Ihre Schüler:innen, berichtet Claudia Deißler, Schulleitung Sozialpädagogik, „waren stolz darauf, dass sie ihre eigenen Ressourcen so gut einbringen und neue Erfahrungen sammeln konnten.“ Auch die Lehrkräfte, die die Klassen jeweils begleiteten, waren“ begeistert von den Erfahrungen, die sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern außerhalb der Klassenräume machen konnten.“ In diesem Jahr kümmern sich insgesamt vier Klassen von „das Kurpfalz“ um drei der Basteltische.

Dank „ADLER helfen Menschen e.V.“ in die Ferienfreizeit

Auch in Freizeiten sind die Kinder am richtigen Platz. Wie bereits in den Vorjahren ermöglicht die Hilfsinitiative „ADLER helfen Menschen e.V.“ mit ihrem Netzwerk wieder zwei je einwöchige Freizeiten in den Sommerferien. „Kinder brauchen Gemeinschaft und Teilhabe. In anderer Umgebung mit Gleichaltrigen wertvolle und schöne Erfahrungen zu machen, ist wichtig und macht Freude“, betont Matthias Binder, 1. Vorsitzender von ADLER helfen Menschen e.V. „Die Freizeiten in mit Zelt und Lagerfeuer, mit Spielen und tollen Ausflügen bieten genau das.“ Gemeinsam mit den engagierten ADLER-Fans und dem starken Netzwerk der Hilfsinitiative ist es dem Verein „eine Herzensangelegenheit“, die KinderVesperkirche und ihre Angebote zu unterstützen.

2 Wochen im Advent für Schulklassen

Bei der zweiwöchigen KinderVesperkirche in der Adventszeit kommen die Kinder mit ihrer Schulklasse in Begleitung von Lehrkräften in die Jugendkirche. So wird vermieden, dass armutsbetroffene Kinder stigmatisiert werden. Statistisch gesehen gibt es in jeder Schulklasse arme Kinder. Im Kirchraum lassen sich alle gemeinsam ein leckeres Mittagessen schmecken und können anschließend ausgiebig spielen, basteln, Kerzen ziehen oder in der Alten Sakristei den Geschichten der Vorlesepat:innen der Stadtbibliothek Mannheim lauschen. Dort können sich Kinder nach Herzenslust eines der Bücher mit nach Hause zu nehmen, das die Buchhandlung Waldkirch in einer prall gefüllten Kiste anbietet. Beim Essen bedienen ältere Schüler:innen die jungen Gäste an den Tischen: Mit dabei sind angehende Erzieher:innen der staatlich anerkannten Privatschule „das Kurpfalz“ sowie Auszubildende der Mannheimer Firma VOLZ E.K.T.



Eröffnung am 1. Dezember

Die 18. Mannheimer KinderVesperkirche wird am 1. Dezember um 10 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Dekan Ralph Hartmann gestaltet die Feier mit dem Titel „Platz bei mir“ gemeinsam mit KinderVesperkirchen-Leiterin Svenja Hauseur. Mit dem Entzünden der ersten Kerze auf dem Adventkranz ist die KinderVesperkirche dann eröffnet. In der Woche davor ist die KinderVesperkirche mit ihrem Angebot von Basteln und Mittagessen zu Gast in der Rheinaugrundschule. Dort genießen im Zeitraum vom 24. bis 28. November alle rund 450 Schüler:innen das gemeinsame Essen und Basteln, berichtet Svenja Hauseur, die damit insgesamt drei Wochen KinderVesperkirche in der (Vor-)Adventszeit organisiert.

KinderVesperkirche: Seit 2008 für Gerechtigkeit und Teilhabe

Mit der KinderVesperkirche macht sich die Evangelische Kirche Mannheim seit 2008 stark für die Gerechtigkeit und Teilhabe. Schlaglichtartig wird dann in der mehrwöchigen Aktion das Thema und die Auswirkungen von Kinderarmut beleuchtet. Den ganzjährige Mittwochstisch mit kostenlosem Mittagessen, Spielen, Hausaufgabenhilfe und einem offenen Ohr für die Kinder besuchen angemeldete Schüler:innen aus der Umgebung der Jugendkirche. Unterstützung bieten auch die Begleitpaten und das Kinderkaufhaus Plus der Diakonie Mannheim: An der Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt-West finden Familien günstig Schönes und Gutes für Sport und Freizeit, Spielzeug und Kleidung sowie Vermittlung in Beratungsstellen der Diakonie Mannheim.

Die KinderVesperkirche wird durch Spenden finanziert. Spenden sind willkommen unter Spendenkonto Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44 6705 0505 0039 0030 07, Stichwort: KinderVesperkirche, und online unter www.kindervesperkirche.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 09:49