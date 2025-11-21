Mannheim – Bundesweiter Vorlesetag 2025 in der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Auch 2025 hat die Stadtbibliothek Mannheim den Bundesweiten Vorlesetag am 21. November mit einem abwechslungsreichen Programm an zahlreichen Standorten gefeiert. Viele Kinder, Familien und Interessierte folgten der Einladung und erlebten einen Tag voller Geschichten, Begegnungen und besonderer Vorlesemomente.

Vorlese-Events für Kita- und Schulgruppen am Vormittag

Der Aktionstag startete am Vormittag mit einem breit gefächerten Angebot für Gruppen. In der Kinder- und Jugendbibliothek in der Innenstadt sowie in den Zweigstellen Feudenheim, Herzogenried, Neckarau, Rheinau, Sandhofen, Schönau und Seckenheim lauschten Kita- und Schulgruppen den abwechslungsreichen Vorlesestunden.

Unterstützt wurde das Programm von Studierenden der Sprecherziehung und Theaterpädagogik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, dem Malteser Hilfsdienst e.V. Mannheim – Besuchs- und Begleitdienst mit Hund sowie den ehrenamtlichen Vorlesepat*innen von „Mannheim liest vor“.

Familienprogramm rund um den Hund am Nachmittag

Auch am Nachmittag stand im Dalbergsaal im Dalberghaus alles im Zeichen des Hundes. Kleine und große Zuhörer*innen nutzten die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit einem Polizeihund, einem Blindenhund und einem Rettungshund. Die stießen auf große Begeisterung. Passende Geschichten wurden von den ehrenamtlichen Vorlesepat*innen Ulrike Ziegler, Elisabeth Peternek, Britta Uhlig, Regina Umland und Erich Pfefferle lebendig präsentiert.

Parallel dazu lud die Zweigstelle Neckarau in Kooperation mit dem Gemeinschaftsgarten Neckarau e.V. zu einer stimmungsvollen Vorleseaktion mit Lagerfeuer und Stockbrot in den Promenadenweg ein.

Starke Kooperationen

Ermöglicht wurde das umfangreiche Tagesprogramm durch die engagierte Zusammenarbeit vieler Partner*innen. Am Vormittag trugen die Pädagogische Hochschule Heidelberg, der Malteser Hilfsdienst e.V. Mannheim sowie die Vorlesepatinnen von „Mannheim liest vor“ zum Gelingen bei.

Das Nachmittagsprogramm wurde in Kooperation mit der Polizeihundestaffel des Polizeipräsidiums Mannheim, dem Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein V.m.K., der Rettungshundestaffel ASB Baden-Württemberg e.V., Region Mannheim/Rhein-Neckar, den ehrenamtlichen Vorlesepat*innen und dem Gemeinschaftsgarten Neckarau e.V. gestaltet.

Über den Bundesweiten Vorlesetag

Der Bundesweite Vorlesetag – eine Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung – setzt seit 2004 jedes Jahr ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Mittlerweile ist er das größte Vorlesefest Deutschlands. Ergänzt wird er durch das Digitale Vorlesefest, das Kindern ortsunabhängig Zugang zu Geschichten ermöglicht. Ziel ist es, Freude am Lesen zu wecken und Engagement in der Leseförderung zu stärken.

