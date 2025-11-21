Ludwigshafen – Vier Unfälle auf der A61 – Rettungshubschrauber im Einsatz – kilometerlange Staus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 21.11.2025 zwischen 13 und 18 Uhr kam es auf der Bundesautobahn A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Frankenthal zu insgesamt vier Verkehrsunfällen.

Vier Personen verletzt

Bei drei Unfällen kam es zu Personenschäden. Insgesamt wurden vier Personen verletzt und es entstand Sachschaden von ca. 60.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahmen und den Bergungsmaßnahmen kam es auf der A61 zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen und kilometerlangen Staus.

Zwischenzeitlich musste aufgrund der Landung eines Rettungshubschraubers auf der Autobahn die Richtungsfahrbahn Koblenz komplett gesperrt werden.

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:17