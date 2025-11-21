Ludwigshafen – Genussvolle Mittagspause im Ebertpark – Ihr Wohlfühlmoment im Turmrestaurant

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zwischen alten Bäumen, weiten Wegen und dem unverwechselbaren Charme des Ebertparks liegt einer der schönsten Orte der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar: das Turmrestaurant. Wer hier einkehrt, gönnt sich mehr als nur ein Mittagessen – es ist eine kleine Auszeit, ein Moment zum Durchatmen, Genießen und Ankommen.

Mit viel Liebe zum Detail, einem außergewöhnlich herzlichen Service und einer Kuchentheke, die in Ludwigshafen ihresgleichen sucht, lädt das Team des Turmrestaurants Sie zu einer genussvollen Mittagspause ein.

Tagesessen vom 17. bis 21. November 2025 – jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr:

Winterlicher Gemüseeintopf mit Steckrübe, Kartoffeln und Baguette (vegan)

12,50 €

Kräuterquark mit Beizlachs und gebratenen Drillingkartoffeln

14,50 €

Piccata vom Schweinerücken auf cremiger Tomatenpasta

16,50 €

Natürlich können Sie auch jederzeit aus der regulären Speisekarte wählen – von Klassikern bis zu saisonalen Empfehlungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein weiterer Pluspunkt: Parkplätze stehen direkt am Turmrestaurant zur Verfügung, bequem und ohne lange Wege.

Ob wärmender Eintopf, feiner Lachs oder mediterrane Pasta – jedes Gericht ist ein kleines Stück kulinarische Geborgenheit.

Gönnen Sie sich eine Pause dort, wo der Park auf Genuss trifft. Turmrestaurant im Ebertpark – einfach ankommen, entspannen und genießen.

Alle Infos zum für Ihre Feier oder Ihr Event finden Sie unter https://www.turm.restaurant/

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 11:37