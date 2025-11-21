Landau – Lebendiger Landauer Horst – Fördermittel machen’s möglich – Jetzt mitmachen und selbst gestalten!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Landauer Horst tut sich was: Dank des Bund-Länder-Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ erhält der Stadtteil jährlich 20.000 Euro für gute Ideen und starke Gemeinschaftsprojekte. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, Ideen zur Weiterentwicklung des Horsts einzubringen. Für vielversprechende Projekte stehen Fördermittel bereit. Fünf Vorhaben wurden bereits erfolgreich umgesetzt und für neue Projektideen sind noch rund 8.000 Euro im Topf. Finanziert werden konnten bisher unter anderem neue Fußballtore für die Jugendfreizeitanlage, eine Hüpfburg, die über die Kita St. Elisabeth ausgeliehen werden kann, das neue „Horschdi Mobil“, das erste Parkfest im Thomas-Nast-Park sowie der Adventsmarkt auf dem Danziger Platz.

Oberbürgermeister Dominik Geißler zeigt sich begeistert von der Entwicklung: „Es ist schön zu sehen, wie aus Fördergeldern echter Mehrwert entsteht. Die Projekte, die aus dem Verfügungsfonds ermöglicht wurden, bereichern das Leben im Horst spürbar.“ Sein Appell an die Menschen aus dem Horst: „Reichen Sie Ihre Projektideen für neue Impulse Landin Ihrem Stadtteil ein; wir unterstützen Sie finanziell!“

Besonders das neue „Horschdi Mobil“ sorgt für Freude im Stadtteil. Der Fahrradanhänger ist als mobiles Spielangebot unterwegs und kann auch an Privatpersonen – etwa für Geburtstage oder kleine Feste – über das Mehrgenerationenhaus oder das Quartiersmanagement ausgeliehen werden. Mit dabei sind unter anderem Sport-Klett-Dart, Outdoor-Schach, ein pedalo®, ein großes Soft-Domino, Diabolos, Jongliermaterial für Gruppen, Softbowling, Springseile, Sporthüpfsäcke, eine Slackline, ein großer Turm und vieles mehr. Begleitet wurde der Antrag durch einen Malwettbewerb der Kita St. Elisabeth: Ein Kinderbild zum Thema „Horschdi“ wurde ausgewählt, digitalisiert und schmückt nun den Fahrradanhänger.

Auch der Adventsmarkt am 22. November profitiert vom Verfügungsfonds. Gefördert wurden zehn Bäume, die von Einrichtungen aus dem Stadtteil – der Kita Löwenzahn, der Paul-Moor-Schule, der Horstring-Schule, der Kita St. Elisabeth sowie den Horsthüpfern – liebevoll gestaltet werden und die Adventszeit über den Platz schmücken. Ebenfalls finanziert wurden wiederverwendbare Bauzaunbanner, langlebige Weihnachtsdekorationen und natürlich der Weihnachtsmann. Wer mehr über die Projekte erfahren möchte, hat dazu schon bald Gelegenheit: In der nächsten Sitzung des Quartiersrats am Mittwoch, 26. November, um 18:30 Uhr im Jugendtreff Horst (Danziger Platz 13) wird über zwei weitere vorgeschlagene Verfügungsfondsprojekte abgestimmt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, dabei zu sein und die Diskussionen sowie die Entscheidungen des Quartiersrats zu verfolgen.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link zu finden: https://mitredeninld.de/page/Quartiersmanagement_Horst.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 14:16