Landau – Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen – Städtische Gleichstellungsstelle setzt mit Plakataktion in der Landauer Fußgängerzone ein starkes Zeichen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November setzt die Stadt Landau ein deutliches Zeichen: Vom 25. November bis zum 10. Dezember werden in der gesamten Innenstadt großformatige Plakate zu sehen sein, auf denen Frauen aus Landau Gesicht zeigen: für Solidarität, Sichtbarkeit und für ein klares Nein gegen Gewalt. Mehr als 40 Frauen meldeten sich für einen der zehn verfügbaren Plätze. Die Aktion findet im Rahmen der internationalen Kampagne „Orange the World – 16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Die Bereitschaft der Frauen, sich öffentlich zu zeigen und ihre Stimme zu erheben, ist beeindruckend und gibt Hoffnung“, erklärt Laura Hess, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Landau. „Unsere Plakataktion soll Betroffenen Mut machen, Aufmerksamkeit schaffen und deutlich zeigen: Gewalt gegen Frauen geht uns alle an.“Die von der Gleichstellungsstelle initiierte Aktion stieß auf große Resonanz: Insgesamt meldeten sich mehr als 40 Frauen aus Landau, um Teil der Kampagne zu wer den. Ein Großteil von ihnen machte selbst Gewalterfahrungen und möchte mit der Teilnahme ein aktives, empowerndes Zeichen gegen Gewalt setzen. Die Porträtfotos der Teilnehmerinnen wurden von der Landauer Fotografin Eva Korn umgesetzt, die das Projekt mit großer Sensibilität begleitete.



Auch die Landauer Stadträtinnen zeigen Gesicht, unterstützen die Kampagne überparteilich und setzen gemeinsam ein wichtiges politisches Signal für den Schutz und die Rechte von Frauen. Die Plakate werden an zentralen Orten in der Stadt sichtbar sein und richten sich als Appell an die gesamte Stadtgesellschaft. Auch zahlreiche Geschäfte beteiligen sich und hängen die Motive gut sichtbar in ihren Schaufenstern auf. Hinweis für Betroffene Von Gewalt betroffene Frauen in Landau können sich unter gleichstellungsstelle@landau.de oder unter 0 63 41/13 10 80 vertrauensvoll an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt wenden. Dort erhalten sie Unterstützung, Informationen zu weiteren Hilfsangeboten und Begleitung bei der Vermittlung zu passenden Fachstellen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 10:38