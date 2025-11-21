Landau – Gemeinsam für Klimaschutz – Energie- und Klimaschutzagentur-Beirat tagt im Kreishaus

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Beirat der Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz, Regionalbüro Mittelhaardt & Südpfalz, hat sich unlängst im Kreishaus der Südlichen Weinstraße zu einer seiner halbjährlichen Arbeitssitzungen getroffen. Landrat Dietmar Seefeldt begrüßte die Beiratsmitglieder an der Südlichen Weinstraße. Er betonte: „Das Regionalbüro Mittelhaardt & Südpfalz der Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz unterstützt uns Kommunen bereits seit vielen Jahren strategisch beim Klimaschutz – ein enger Austausch ist dabei von zentraler Bedeutung, denn Klimaschutz geht am besten gemeinsam.“ Das Regionalbüro ist zuständig für die Kreise Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die kreisfreien Städte Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße. Bei der Sitzung im Kreishaus SÜW in Landau standen mehrere für die Region wichtige Themen auf der Agenda: Das Regionalbüro präsentierte einen Tätigkeitsbericht zu durchgeführten Klimaschutzaktivitäten in der Region. In einem Vortrag von Katrin Berlinghoff vom Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen in Trippstadt stand das Thema „Folgen des Klimawandels und Anpassung in Rheinland-Pfalz“ im Fokus. Debattiert wurde zudem über einen Brief des Beirats an die Landtagsfraktionen und Mitglieder des Bundestages aus der Region. Darin hatte der Beirat die Politik aufgefordert, Klimaschutz als Pflichtaufgabe der Kommunen zu begreifen und langfristig mit ausreichender Finanzierung für Personal und Investitionen in Infrastruktur und Sanierungen auszustatten. Die vorliegenden Antworten auf diesen Brief wurden in der Runde rege diskutiert.

Quelle:

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 09:57