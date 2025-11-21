Landau – ERSTMELDUNG B10 – Schwerer Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw – Einsatzkräfte vor Ort, Straße voll gesperrt

Landau / Albersweiler / Birkweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – Erstmeldung: Am heutigen Vormittag ist es auf der B10 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen kollidierten zwischen den Anschlussstellen Albersweiler und Birkweiler, in Fahrtrichtung Landau, ein Lkw und ein Pkw.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen. Aufgrund der Schwere des Zusammenstoßes rückten Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr sowie ein Notarzt umgehend zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle, versorgen Betroffene und unterstützen bei den notwendigen Maßnahmen.

Die B10 ist in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen; Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Anweisungen der Polizei zu beachten.

Sobald weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 14:50