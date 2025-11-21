Landau – Defektes Abblendlicht und seine Folgen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.11.2025 wurde gegen 23:55 Uhr ein 35-jähriger VW-Fahrer in Landau im Horstring einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dessen Abblendlicht defekt war. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf der Dienststelle folgte eine Blutentnahme. Im Ordnungswidrigkeitenverfahren wird ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot auf den 35-Jährigen zukommen.
Quelle: Polizeiinspektion Landau
Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 09:15