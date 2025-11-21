Hockenheim – Marktplatz vorübergehend gesperrt – Hockenheimer Advent vom 28. bis 30. November 2025

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Alljährlich verbreitet der Hockenheimer Advent zauberhafte Weihnachtsstimmung. Mit zahlreichen Verkaufs- und Genussständen bietet der Weihnachtsmarkt Jung und Alt die Möglichkeit zu verweilen und zu genießen. Los geht es am Freitag, den 28. November 2025, um 17:00 Uhr. Für den Auf- und Abbau sowie die Durchführung des Hockenheimer Advents ist der Marktplatz ab Montag, den 24. November 2025, 07:00 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, den 3. Dezember 2025, voll gesperrt. Der Marktplatz kann in dieser Zeit nicht als Parkplatz genutzt, auch die Durchfahrt ist währenddessen nicht möglich.

Weitere Infos zum Hockenheimer Advent sind auf der Homepage des Hockenheimer Marketing Vereins zu finden: https://hockenheimer-marketing-verein.de/

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 13:26