Heppenheim – Ladies Talk der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt am 27. November

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen lädt die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen des Ladies Talks am 27.11.2025 zu einem kompakten Workshop ein. Der Workshop bietet Raum für Information, Austausch und Reflexion über die verschiedenen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, ungesunder Beziehungsmuster bis hin zu Femiziden.

Im Mittelpunkt des interaktiven Workshops steht eine soziologische Perspektive auf Geschlechterrollen: Wie wirken sich gesellschaftliche Erwartungen an „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ auf Beziehungsmuster, Machtverhältnisse und Gewalt aus?

Ziel des Workshops ist es, diese Strukturen erkennbar zu machen und mögliche Wege aus ihnen heraus zu diskutieren. Gemeinsam soll erarbeitet werden, warum Gewalt an Frauen ein gesellschaftliches Problem ist und wie Bewusstsein und Handeln zu Veränderung beitragen können.

Am Donnerstag, den 27. November 2025, sind alle interessierten Frauen herzlich zu diesem Workshop eingeladen.

Der Ladies Talk wird von 17:00 bis 19:00 Uhr in der Karlstraße 2 in Heppenheim stattfinden. Der Veranstaltungsort ist rollstuhlgerecht.

Bei Rückfragen können sich Interessierte gerne an Tamara Bernhardt, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heppenheim, unter Tel.: 06252-13 1277 oder per E-Mail an gleichstellungsbeauftragte@stadt.heppenheim.de wenden.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:01