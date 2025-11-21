Heidelberg – Verkehrsführung und öffentlicher Nahverkehr zum Weihnachtsmarkt 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Damit alle Besucherinnen und Besucher den Heidelberger Weihnachtsmarkt vom 24. November bis zum 22. Dezember 2025 unbeschwert und sicher genießen können, richtet die Stadt Heidelberg gemeinsam mit dem Veranstalter Heidelberg Marketing und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in diesem Jahr eine angepasste Verkehrsführung ein. Weihnachtsmarkt-Gästen empfiehlt die Stadt eine Anreise per öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) und die Nutzung der verschiedenen Parkhaus-Angebote im Stadtgebiet.

Regelungen rund um den Karlsplatz – Parkhäuser P 12 und P 13 bleiben erreichbar

Der Karlsplatz verwandelt sich während des Weihnachtsmarkts erneut in eine winterliche Bühne mit Eisbahn. Um eine sichere Querung der Fußgängerinnen und Fußgänger im Veranstaltungsbereich zum Marktplatz und Kornmarkt zu gewährleisten, kann die Hauptstraße zwischen Karlsplatz und Kornmarkt ab dem 24. November 2025 während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes nicht befahren werden. Die Zufahrt zum Parkhaus Karlsplatz (P 13) bleibt erreichbar. Lieferverkehr ist regulär zwischen 6 und 11 Uhr, außerhalb der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes, auch im Bereich Burgweg und auf der Hauptstraße Richtung Querung Mönchsgasse möglich.

Von Westen kommend wird die Bremeneckgasse ab der Kreuzung Neue Schlossstraße in Richtung Bergbahn voll gesperrt. Eine Weiterfahrt durch die Neue Schlossstraße sowie eine Zufahrt zum Parkhaus Kornmarkt/Schloss (P 12) bleiben möglich.

Städtisches Parkleitsystem bietet Gästen frühzeitige Infos zur Auslastung der Parkhäuser

Das städtische Parkleitsystem bietet auf Tafeln im Stadtgebiet sowie online aktuelle Auslastungszahlen aller Parkhäuser. Wenn die Parkhäuser dort als ausgelastet angezeigt werden, sollten Gäste des Weihnachtsmarkts unbedingt frühzeitig auf andere Parkhäuser ausweichen. Das Online-Angebot lässt sich beispielsweise auch bequem mit gängigen Handy-Navigationssystemen nutzen. Das Portal ist erreichbar unter www.parken.heidelberg.de.

ÖPNV: gute Erreichbarkeit trotz geänderter Wege

Die rnv passt während des Weihnachtsmarkts die Linienwege der Linien 20, 29, 33, 36 sowie der Moonliner M2 und M5 sowie einige Haltestellen an. Ziel ist es, alle wichtigen Haltestellen bestmöglich erreichbar zu halten und gleichzeitig komfortable Platzkapazitäten bereitzustellen. Ausführliche Informationen zum ÖPNV-Angebot während des Weihnachtsmarktes finden sich online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.

Damit auch die Altstadt bequem erreichbar bleibt, richtet die rnv zwei Ersatzhaltestellen rund 30 Meter östlich der Haltestelle Peterskirche ein. Die Bushaltestellen Universitätsplatz und Marstallstraße (Steig C) werden während des Weihnachtsmarktes nicht bedient. Die Haltestelle Marstallstraße an der B 37 dient als Ersatz für die Haltestellen Marstallstraße Steig C und Universitätsplatz.

Einfach ankommen – am besten mit Bus und Bahn

Trotz der aus Sicherheitsgründen erforderlichen Anpassungen im ÖPNV durch den Veranstalter des Weihnachtsmarktes bleibt die Heidelberger Altstadt durch die Haltestellen in der Altstadt (unter anderem Marstallstraße an der B 37, Peterskirche, Neckarmünzplatz) sowie durch den Bismarckplatz und den S-Bahnhof Altstadt nach wie vor gut erreichbar.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:55