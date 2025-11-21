Heidelberg – Verkehrseinschränkungen in der Friedrich-Ebert-Anlage vom 21. bis 28. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Freitag, 21. November, bis Freitag, 28. November 2025, kommt es zu Beeinträchtigungen für den Fuß- und Kraftfahrzeugverkehr im Bereich der Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Hausnummer 61, bis zur Peterskirche. Die Arbeiten umfassen zwei kurzfristig erforderliche, punktuelle Aufgrabungen durch die Stadtwerke Heidelberg im Gehwegbereich sowie Sperrungen von jeweils rund 20 Metern Fahrbahn.

Fußgängerinnen und Fußgänger werden folgendermaßen um den Bereich der Arbeiten geführt:

• Während der täglichen Arbeitszeiten wird der Gehweg im Baustellenbereich gesperrt und eine Umleitung für Fußgängerinnen und Fußgänger vor Ort ausgeschildert.

• Für die westliche Aufgrabung erfolgt eine beidseitige Umleitung über die Schießtorstraße und die Plöck.

• Nach Arbeitsende sowie am gesamten Wochenende werden Stahlplatten aufgelegt, sodass der Gehweg uneingeschränkt nutzbar ist.

Für den Autoverkehr bestehen folgende Einschränkungen:

• Während der Arbeitszeit muss die rechte Fahrspur in Richtung Innenstadt gesperrt werden.

• Auf der Fahrbahn wird die Arbeitsfläche täglich nach Ende der Bautätigkeit weitgehend zurückgebaut. Ein Meter Arbeitsraum bleibt aus Gründen der Absicherung bestehen.

• Autos können in den arbeitsfreien Zeiten die rechte Spur durchgängig nutzen.

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wird voraussichtlich einzelne Haltestellen im betroffenen Abschnitt für die Dauer der Maßnahme vorübergehend verlegen.

Informationen zu Auswirkungen von Baustellen auf den öffentlichen Nahverkehr gibt es online unter www.rnv-online.de/fahrtinfo/verkehrsmeldungen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:08