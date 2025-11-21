Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Montag, 17. November, bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember 2025, werden der Universitätsplatz sowie der Kornmarkt wegen der Weihnachtsmärkte für den Verkehr gesperrt. Dies hatAuswirkungen auf mehrere rnv-Buslinien. Auch wird die rnv-Buslinie 20 verdichtet.
Linie 20 gültig abweichend erst ab Montag, 24. November
▪ Umleitung in Fahrtrichtung S-Bf Altstadt zwischen Peterskirche und Herrenmühle
▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Neckarmünzplatz und S-Bf Altstadt
Linien 29, 33 und M2
▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle
Linie 36
gültig abweichend erst ab Montag, 24. November
▪ Umleitung in Fahrtrichtung Köpfel zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
zusätzlich an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
▪ Umleitung in Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche
▪ Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz
▪ abweichende Bedienung der Haltestelle Herrenmühle an Steig B
Linie M5
▪ Umleitung in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche
▪ Entfall der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestelle Herrenmühle
Zusatzangebot
▪ Verdichtung der Linie 20 zwischen HD Hauptbahnhof und Altstadt
▪ an Samstagen: 10-Minuten-Takt statt regulärem 20-Minuten Takt
▪ an Sonn- und Feiertagen: 15-Minuten-Takt statt regulärem 30-Minuten Takt
Quelle: RNV GmbH Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:53