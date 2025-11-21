Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Heidelberger Weihnachtsmärkte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zeitraum von Montag, 17. November, bis einschließlich Dienstag, 23. Dezember 2025, werden der Universitätsplatz sowie der Kornmarkt wegen der Weihnachtsmärkte für den Verkehr gesperrt. Dies hatAuswirkungen auf mehrere rnv-Buslinien. Auch wird die rnv-Buslinie 20 verdichtet.

Linie 20 gültig abweichend erst ab Montag, 24. November

▪ Umleitung in Fahrtrichtung S-Bf Altstadt zwischen Peterskirche und Herrenmühle

▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn, Neckarmünzplatz und S-Bf Altstadt

Linien 29, 33 und M2

▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle

Linie 36

gültig abweichend erst ab Montag, 24. November

▪ Umleitung in Fahrtrichtung Köpfel zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

zusätzlich an Samstagen, Sonn- und Feiertagen

▪ Umleitung in Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche

▪ Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz

▪ abweichende Bedienung der Haltestelle Herrenmühle an Steig B

Linie M5

▪ Umleitung in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld zwischen S-Bf Altstadt und Peterskirche

▪ Entfall der Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestelle Herrenmühle

2/2

Zusatzangebot

▪ Verdichtung der Linie 20 zwischen HD Hauptbahnhof und Altstadt

▪ an Samstagen: 10-Minuten-Takt statt regulärem 20-Minuten Takt

▪ an Sonn- und Feiertagen: 15-Minuten-Takt statt regulärem 30-Minuten Takt

Quelle: RNV GmbH Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:53