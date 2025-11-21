Haßloch – Messer und Pfefferspray bei nächtlicher Verkehrskontrolle entdeckt

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Maximilianstraße haben Polizeikräfte in der Nacht zum Freitag unerlaubte Gegenstände sichergestellt. Gegen 01:40 Uhr stoppten die Beamtinnen und Beamten einen 34-jährigen Autofahrer aus Haßloch.

Bei der Überprüfung fanden die Einsatzkräfte zwei Einhandmesser sowie ein Pfefferspray im Fahrzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 07:46