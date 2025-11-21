Haßloch – Defektes Licht bringt Führerscheinentzug

Haßloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle in der Lindenstraße hat in der Nacht zum Freitag weitreichende Folgen für eine 35-jährige Autofahrerin gehabt. Gegen kurz nach 02:00 Uhr stoppte eine Streife der Polizeiinspektion Haßloch das Fahrzeug, weil das linke Abblendlicht defekt war.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamtinnen und Beamten jedoch schnell deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: 1,27 Promille.

Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und das Fahrzeug an eine Bekannte übergeben.

Die 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeiinspektion Haßloch

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 07:54