Frankenthal – Frankenthaler Fensterzauber lässt Innenstadt erstrahlen – Schaufensterwettbewerb in der Weihnachtszeit

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Adventsaktion „Frankenthaler Fensterzauber“, bei der kreativ dekorierte Schaufenster am Wettbewerb teilnehmen und von Bürgern sowie einer Jury bewertet werden, möchte die Stadtverwaltung Frankenthal die Innenstadt stimmungsvoll beleben und den lokalen Handel stärken. Die Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung knüpft dabei an die IHK-Kampagne „Heimat shoppen“ an und setzt ein starkes Zeichen für den lokalen Handel und die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt.

Belebte Innenstadt durch kreative Schaufenster

Ziel der Aktion ist es, Frankenthals Innenstadt in der Vorweihnachtszeit noch attraktiver zu gestalten und gleichzeitig das Bewusstsein für den stationären Handel zu stärken. Durch lie-bevoll dekorierte Schaufenster entsteht eine festliche Atmosphäre, die die emotionale Bindung zwischen Unternehmen und Kundschaft fördert. Der „Fensterzauber“ setzt damit sowohl opti-sche Impulse als auch gesellschaftliche: Die Bürgerinnen und Bürger können über ein öffentli-ches Voting aktiv mitentscheiden, welches Schaufenster ihnen am besten gefällt.

Wettbewerb mit Jury- und Publikumsbewertung

Im Zentrum steht ein Schaufensterwettbewerb, der gleichermaßen von einer ausgewählten Jury und vom Publikum bewertet wird. Die Stabsstelle möchte so die Kreativität der teilneh-menden Geschäfte würdigen und die Vielfalt des Frankenthaler Handels sichtbar machen. Der Wettbewerb stärkt den Zusammenhalt im lokalen Einzelhandel und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung einer lebendigen Innenstadt.



Ablauf und wichtige Termine

Die Projekt- und Votingphase beginnt am 24. November und endet am 13. Dezember. Wäh-rend dieser Zeit können Bürgerinnen und Bürger per Stimmflyer für ihr Lieblingsschaufenster abstimmen. Parallel dazu bewertet eine fachkundig besetzte Jury die teilnehmenden Schau-fenster. Die Preisverleihung findet am 20. Dezember von 16 bis 17 Uhr auf der Bühne des Frankentha-ler Weihnachtsmarkts statt. Dann werden der Jury- sowie der Publikumspreis offiziell bekannt gegeben.

Attraktive Preise für Unternehmen und Bürger

Für die Unternehmen gibt es jeweils 100-Euro-Gutscheine für Werbemittel zu gewinnen – so-wohl im Rahmen des Jurypreises als auch des Publikumspreises. Unter den Bürgerinnen und Bürgern, die am Voting teilnehmen, wird zudem ein Publikumspreis in Form von 100 Fran-kenThalern verlost.

Teilnahmebedingungen

Die Geschäfte dekorieren ihr Schaufenster weihnachtlich, nutzen dabei Elemente oder Slo-gans der Kampagne „Heimat shoppen“ und stimmen der Veröffentlichung von Fotos und Standortangaben zu. Eine Liste aller Teilnehmer ist zum Start der Aktion unter www.frankenthal.de/heimatshoppen zu finden.

Breite Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der lokalen Wirtschaft

Alle teilnehmenden Geschäfte werden auf einem Flyer mit Stadtkarte erwähnt. Zusätzlich be-wirbt die Stadtverwaltung die Aktion über Social Media, LED-Walls und lokale Medien. Dadurch wird die Sichtbarkeit der Unternehmen gesteigert, und die Innenstadt erhält zusätzli-che Aufmerksamkeit – besonders während der frequenzstarken Adventszeit.



First Saturday am 6. Dezember

Die Stadtverwaltung Frankenthal ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die geschmückten Schaufenster zu entdecken und ihre Stimmen für den Publikumspreis abzugeben. Gelegenheit dazu bietet auch der nächste First Saturday am Samstag, 6. Dezember, der mit besonderen Aktionen von Handel und Gastronomie und zwei Stunden kostenlosem Parken in die Innen-stadt lockt. Mehr Informationen folgen zeitnah auf www.frankenthal.de/innenstadt

Kontakt:

Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung

E-Mail: stadtmarketing-tourismus@frankenthal.de

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 13:39