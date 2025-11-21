Eberbach – Geschenkgutschein für nachhaltige Mobilität – Klimafreundlich und flexibel mit stadtmobil – Die Stadt verlost unter Neukunden (vom Zeitraum vom 01.12.25 – 31.01.26) zwei stadtmobil-Gutscheine über 50 €

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Machen Sie dieses Jahr etwas anderes und schenken Sie eine klimafreundliche Mobilitätslösung! Carsharing mit stadtmobil bietet nicht nur eine umweltbewusste Alternative zum eigenen Auto, sondern auch eine flexible Möglichkeit für Ihre Liebsten, nachhaltige Mobilität zu erleben. Ob zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum bestandenen Führerschein oder zum bestandenen Abitur – ein Gutschein für stadtmobil ist immer eine sinnvolle und praktische Geschenkidee.

Flexibel und individuell einlösbar

Der Gutscheinwert ist völlig frei wählbar und kann nach Belieben genutzt werden. Die glückliche Empfängerin oder der Empfänger hat die Möglichkeit, den Gutschein für verschiedene Zwecke einzulösen: für das Starterpaket (die Anmeldegebühren), für das Sicherheitspaket (die Haftungsreduzierung), für die Monatsbeiträge oder als Fahrguthaben. Ob als Einstieg ins Carsharing oder für jemanden der es bereits regelmäßig nutzt – der Gutschein macht besonders den Einstieg in eine klimafreundliche und flexible Mobilität noch einfacher.

Wie funktioniert’s?

Bestellen Sie den stadtmobil-Gutschein ganz unkompliziert per E-Mail rhein-neckar@stadtmobil.org oder direkt in einem stadtmobilen Büro. Der Gutschein ist in der Geschäftsstelle einlösbar und hilft dabei, die ersten Schritte in die nachhaltige Mobilität zu gehen – ohne zusätzliche Hürden.

Wichtige Hinweise:

• Keine Barauszahlung möglich.

• Keine Kombination mit anderen Rabatten oder Vergünstigungen.

• Flexibel einlösbar für das Starterpaket, das Sicherheitspaket, Monatsbeiträge oder Fahrguthaben.

Verschenken Sie also nachhaltige Mobilität, die nicht nur gut für den Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt ist!

Wenn die / der Beschenkte dann gleich Kunde werden will, besteht die Möglichkeit zur Online-Registrierung unter Kunde werden bei Stadtmobil Rhein-Neckar. Mit dem Ausdruck der Anmeldeformulare vereinbaren Sie einen Termin bei der Stadt Eberbach per E-Mail unter: klimaschutz@eberbach.de oder telefonisch unter 06271-87209 mit der Abteilung Klimaschutz der Stadtverwaltung zur Führerscheinkontrolle und nach Erhalt der Kundenkarte von Stadtmobil sind Sie auch schon mobil.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 10:04