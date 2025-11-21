Annweiler – Nachtrag: Frontalcrash auf der B10: Zwei Verletzte und stundenlange Vollsperrung

Annweiler / Albersweiler / südliche Weinstraße / B 10 (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 10 sind am Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 60-jähriger Fahrer eines Lkw-Gliederzugs gegen 13.55 Uhr in Richtung Landau unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache rund 500 Meter nach der Auffahrt Albersweiler auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort prallte der Lastwagen frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen, den eine 73-jährige Frau steuerte. Sowohl die Autofahrerin als auch der Lkw-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Die B10 musste für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. In der Folge bildeten sich erhebliche Rückstaus, die den Verkehr im gesamten Bereich rund um Albersweiler beeinträchtigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Erstmeldung von MRN-News:

https://www.mrn-news.de/2025/11/21/landau-erstmeldung-b10-schwerer-verkehrsunfall-zwischen-lkw-und-pkw-einsatzkraefte-vor-ort-strasse-voll-gesperrt-612229/

Zuletzt aktualisiert am 21. November 2025, 21:32