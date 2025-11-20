Weinheim – Skater-Ramp ist nicht mehr sicher

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt baut die Rampe an der Barbara-Brücke ab – Mobile Angebote des
Stadtjugendrings
Vorsichtig tritt der Mitarbeiter des Weinheimer Bauhofs auf eine der
Holzdielen. Dennoch kracht das Brett auseinander. Nicht viel anders ist es bei einem
Stützpfosten. Alles morsch. Die Skater-Ramp an der Barbarabrücke darf aus
Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden. Die Holzanlage, die vor jetzt etwas mehr
als zwölf Jahren auf den Rasen gestellt wurde, weist mittlerweile erhebliche
Sicherheitsmängel und Unfallrisiken auf. Die Stadt hat sich dazu entschieden, die Rampe
ganz abzubauen, weil eine Sicherung mit Bauzäunen nicht ausreichend war. Der Abbau
hat am Donnerstag begonnen, wird aber etwa eine Woche dauern. Dann ist die Skater-
Anlage – bis auf Weiteres – Geschichte.
Eine neue Skater-Anlage sei derzeit finanziell nicht darstellbar, so die Erklärung aus dem
Rathaus. Ein ordnungsgemäßer Aufbau mit entsprechendem Unterboden, der dann
dauerhaft halten sollte, beliefe sich nach Kostenermittlungen auf eine höhere sechsstellige
Summe. Und ein erneutes Improvisieren sei wirtschaftlich und sicherheitstechnisch keine
Option.
Oberbürgermeister Manuel Just und Bürgermeister Andreas Buske verwiesen auch
darauf, dass – anders als vor zwölf Jahren – im Stadtgebiet mittlerweile weitere
Freizeitanlagen für Jugendliche entstanden sind: Die Pumptrackanlage in der Weststadt
und der Generationenplatz in Lützelsachsen-Ebene. Beide Flächen wurden von Grund auf
neu aufgebaut, sind stabil und dauerhaft angelegt. Die Stadt hat hierfür insgesamt rund
eine halbe Million Euro in die Hand genommen. Beide Flächen seien auch gut genutzt.
Der Stadtjugendring bietet mit seinem Sportbus mittlerweile auch dezentrale Sport- und
Bewegungsangebote für Jugendliche.
Die Skater-Ramp an der Barbarabrücke war seinerzeit ein Projekt des Stadtjugendrings
und eines Vereins, der in dieser Form heute nicht mehr besteht. In den vergangenen
Jahren musste die Anlage immer mal wieder wegen Schäden und Unfallgefahren gesperrt
werden.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:42