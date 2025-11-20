Weinheim – Skater-Ramp ist nicht mehr sicher



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt baut die Rampe an der Barbara-Brücke ab – Mobile Angebote des

Stadtjugendrings

Vorsichtig tritt der Mitarbeiter des Weinheimer Bauhofs auf eine der

Holzdielen. Dennoch kracht das Brett auseinander. Nicht viel anders ist es bei einem

Stützpfosten. Alles morsch. Die Skater-Ramp an der Barbarabrücke darf aus

Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden. Die Holzanlage, die vor jetzt etwas mehr

als zwölf Jahren auf den Rasen gestellt wurde, weist mittlerweile erhebliche

Sicherheitsmängel und Unfallrisiken auf. Die Stadt hat sich dazu entschieden, die Rampe

ganz abzubauen, weil eine Sicherung mit Bauzäunen nicht ausreichend war. Der Abbau

hat am Donnerstag begonnen, wird aber etwa eine Woche dauern. Dann ist die Skater-

Anlage – bis auf Weiteres – Geschichte.

Eine neue Skater-Anlage sei derzeit finanziell nicht darstellbar, so die Erklärung aus dem

Rathaus. Ein ordnungsgemäßer Aufbau mit entsprechendem Unterboden, der dann

dauerhaft halten sollte, beliefe sich nach Kostenermittlungen auf eine höhere sechsstellige

Summe. Und ein erneutes Improvisieren sei wirtschaftlich und sicherheitstechnisch keine

Option.



Oberbürgermeister Manuel Just und Bürgermeister Andreas Buske verwiesen auch

darauf, dass – anders als vor zwölf Jahren – im Stadtgebiet mittlerweile weitere

Freizeitanlagen für Jugendliche entstanden sind: Die Pumptrackanlage in der Weststadt

und der Generationenplatz in Lützelsachsen-Ebene. Beide Flächen wurden von Grund auf

neu aufgebaut, sind stabil und dauerhaft angelegt. Die Stadt hat hierfür insgesamt rund

eine halbe Million Euro in die Hand genommen. Beide Flächen seien auch gut genutzt.

Der Stadtjugendring bietet mit seinem Sportbus mittlerweile auch dezentrale Sport- und

Bewegungsangebote für Jugendliche.

Die Skater-Ramp an der Barbarabrücke war seinerzeit ein Projekt des Stadtjugendrings

und eines Vereins, der in dieser Form heute nicht mehr besteht. In den vergangenen

Jahren musste die Anlage immer mal wieder wegen Schäden und Unfallgefahren gesperrt

werden.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:42