Weinheim – „Herz von Sulzbach“ darf weiter schlagen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinderat stimmt für den Kauf des Katholischen Gemeindezentrums und

will darin auch die Ortsverwaltung unterbringen

Das nennt man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: Ein Haus der

sozialen Begegnungen und der Vereine im nördlichen Weinheimer Stadtteil Sulzbach, eine

Kulturstätte. Die Erhaltung eines gut funktionierenden Kindergartens. Und zu guter Letzt

auch noch ein bürgerfreundlicher Standort einer Ortsverwaltung mitten im Ort, sogar

barrierefrei. Das schafft die Stadt Weinheim, in dem sie nach langen Verhandlungen vom

Katholischen Kirchenfonds das Katholische Gemeindezentrum in der Kleiststraße erwirbt.

Nach dem Ortschaftsrat vor wenigen Tagen hat am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung

nun auch der Gemeinderat für den Kauf des Areals und der Immobilie gestimmt.

Hauptargument, auch von Oberbürgermeister Manuel Just, der ebenfalls für die Investition

votierte: Greift die Stadt jetzt nicht zu, sucht sich die Kirche einen anderen Käufer, der das

Gebäude wahrscheinlich abreißen und durch Wohnbebauung ersetzen würde – die

öffentlichen Nutzungen wären dann passé. Der OB betonte daher auch, dass die

Entscheidung keineswegs eine Blaupause für andere Gemeindehäuser sei, sondern

vielmehr ein Ergebnis der besonderen Situation in Sulzbach. Auch Ortsvorsteher Frank

Eberhardt hatte argumentiert: „Die Vereine in Sulzbach hätten keinen Treffpunkt mehr.“

Noch ein entscheidendes Argument für den Gemeinderat: Die Ortsverwaltung könnte aus

dem alten Rathaus an der B3 ausziehen; das denkmalgeschützte Gebäude ist

sanierungsbedürftig und ohne Aufzug nicht barrierefrei zugänglich – für eine öffentliche

Dienststelle eigentlich nicht tragbar. Die Ortsverwaltung soll nun in die frühere

Hausmeisterwohnung des Gemeindezentrums einziehen, die barrierefrei zugänglich ist. Im

Gegenzug kann dann das historische Rathausgebäude verkauft werden. Mit dem Verkauf

von historischen Gebäuden an private Investoren hat man in Sulzbach gute Erfahrungen

gemacht.

Partner der Stadt wird künftig noch enger als bisher der MGV Liederkranz Sulzbach sein,

der das Gemeindezentrum für eigene Zwecke und andere Vereinsnutzungen jetzt schon

zehn Jahre lang betreibt und verwaltet. Das soll sich auch nicht ändern, wenn die Stadt

nun Eigentümer der Immobilie wird. Die freundliche Übernahme durch die Stadt ist ein

lang gehegter Wunsch des Vereins zur besseren Planungssicherheit. Zum Hintergrund:

Die Katholische Kirchengemeinde Sulzbach wurde 2015 zu einer Seelsorgeeinheit mit den

Kirchengemeinden Hemsbach und Laudenbach zusammengeschlossen. Die neue

Glaubenseinheit musste sich auch aus wirtschaftlichen Gründen verkleinern und konnte

das Gemeindezentrum nicht mehr bewirtschaften. Der Liederkranz hatte daraufhin sein

Interesse bekundet, das Gemeindezentrum zu pachten und die Räumlichkeiten wie bisher

anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Es wurde zwischen Liederkranz und Kirche ein

Pachtvertrag auf zehn Jahre geschlossen, zunächst bis Ende 2024, verlängert bis Ende

2026. Die Stadt gab schon immer einen Zuschuss dazu.

Mit dem Kauf wird der Verein direkt Pächter bei der Stadt, bleibt aber für die Verwaltung

und den Betrieb zuständig. Am Weinheimer Ratstisch nannte man das Gemeindezentrum

ein „Herz von Sulzbach“, das nun weiter schlagen könne.

„Ich bin sehr froh, dass die Zukunft des Zentrums gesichert ist“, freute sich Liederkranz-

Vorsitzender Frank Grünewald, „unser Dank gilt allen, die zu dieser Lösung beigetragen

haben“. Begleiterscheinung: Die Sanierung des Bürgersaals unter der Turnhalle ist nun

nicht mehr so dringend. Der Gemeinderat beschloss, die Arbeiten bis 2030

zurückzustellen. Da spart die Stadt Geld.

Das Zentrum besteht aus zwei Gebäudeteilen. Im einen Gebäudeteil sind ein Kindergarten

und ein Maleratelier untergebracht. Im anderen Gebäudeteil, dem Hauptgebäude, sind auf

drei Stockwerken verschiedene Räume und Nutzungen eingerichtet. Dieser Gebäudeteil

zeichnet sich durch großzügige Verkehrsflächen wie Flure und Treppenhäuser aus und

enthält mehrere Nebenräume.

Im Erdgeschoss befinden sich das Foyer, ein Veranstaltungsraum (der „Grüne Salon“),

eine Küche, die Sanitäranlagen sowie die ehemalige Hausmeisterwohnung. Das

Obergeschoss beherbergt einen großen Saal, mit einer Kapazität von über 199

Personen und ist mit einer Bühne und Küche ausgestattet. Im Untergeschoss befinden

sich vier Gruppenräume und ein Lagerraum. Der größte Raum hat

einen separaten Zugang von außen und dient hauptsächlich als Proberaum des

Männergesangvereins Liederkranz Sulzbach 1903 e.V. Für die Kirchengemeinde wird

Räume weiter als Mieter nutzen.

Eine Kegelbahn mit Gaststättenraum, Ausschank und Toiletten sind ebenfalls dort

untergebracht. Den Kindergarten soll die Katholische Gemeinde auch weiterhin als

konfessionellen Kindergarten betreiben.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:28