SÜW -Ab dem neuen Jahr: Neue Annahmestelle für Grünabfälle in Vorderweidenthal

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Landkreis Südliche Weinstraße erhält einen weiteren Grünabfallsammelplatz – und zwar in Vorderweidenthal. Ab Januar 2026 können Bürgerinnen und Bürger auf dem Grundstück der ehemaligen Straßenmeisterei an der Kreisstraße 11 zwischen Vorderweidenthal und Birkenhördt ihren Grünabfall abgeben. Das hat der Werkausschuss des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft (EWW) des Kreises in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

„Bürgerinnen und Bürger aus dem westlichen Bereich unseres Landkreises, insbesondere den Gemeinden Vorderweidenthal und Birkenhördt, mussten bisher weitere Entfernungen zu den vorhandenen Annahmestellen der Umgebung, in Annweiler-Gräfenhausen und auf dem WertstoffWirtschaftszentrum Süd bei Ingenheim, in Kauf nehmen. Die neue Annahmestelle macht es ihnen leichter, ihren Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen, was wiederum nicht nur dem Recycling und der Umwelt zugutekommt – auch die Anfahrtswege sind für viele kürzer“, erläutern Landrat Dietmar Seefeldt und EWW-Werkleiter Rolf Mäckel.

Der Werkausschuss hatte den EWW in seiner Sitzung im Mai damit beauftragt, zu prüfen, ob im Westen des Landkreises eine weitere Grünabfallannahmestelle errichtet werden kann. Der EWW konnte mit dem Bauunternehmen E. Köhler-Schmitt GmbH, Waldrohrbach, das das Gelände von der Straßenmeisterei in Vorderweidenthal übernommen hatte, eine entsprechende Vereinbarung erarbeiten, in der die Bedingungen für die Einrichtung und den Betrieb der Annahmestelle im Auftrag des Landkreises festgelegt sind. Die Annahmestelle wird ab Januar 2026 geöffnet sein. Nähere Informationen zu Öffnungstagen und -zeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Insgesamt gibt es im Kreis SÜW bislang sieben weitere Grünabfallsammelplätze, darunter auch die WertstoffWirtschaftszentren Nord bei Edesheim und Süd bei Billigheim-Ingenheim. Eine Übersicht über diese Annahmestellen sowie Wissenswertes über die Entsorgung von Grünabfall ist online zu finden unter www.suedliche-weinstrasse.de/gruenschnitt.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:24