Speyer – Singend in den Advent – Musikalische Andacht mit Adventskranzsegnung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Singend in den Advent: Die Dommusik lädt am Samstag, 29. November, um 16 Uhr zu einer adventlichen Stunde in den Dom ein. Die Nachwuchschöre von Mädchenchor und Domsingknaben gestalten zusammen mit der Seniorenkantorei am Dom zu Speyer eine musikalische Adventsandacht, innerhalb derer auch der große Adventskranz im Dom gesegnet wird. Zusammen mit den Dombläsern und Domorganist Markus Eichenlaub an der Orgel kommt der „Speyrer Adventsreigen“ von Klaus Wallrath zur Aufführung, eine Art Adventslieder-Medley, welches für die Kinder der Dommusik im Grundschulalter in Auftrag gegeben und im Jahr 2022 uraufgeführt wurde. Die musikalische Leitung übernehmen Domkantor Joachim Weller und Michael Marz, der die Seniorenkantorei leitet. Die Andacht steht in der Reihe geistlicher Konzerte „Cantate Domino“, die liturgische Leitung der Andacht liegt in den Händen von Dompfarrer Matthias Bender.
