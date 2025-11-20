Schifferstadt – 2.12.2025: Weihnachtsfeier der Senioren in der Adlerstube

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Schifferstadt lädt am Dienstag, 2. Dezember von 14 bis 17 Uhr alle Senioren und Seniorinnen herzlich zur traditionellen Weihnachtsfeier in die Adlerstube, Kirchenstraße 17, ein. Freuen können sich die Besucherinnen und Besucher auf einen festlich geschmückten Raum, gemütliche Stunden bei duftendem Kaffee, frisch gebackene Waffeln sowie ein abwechslungsreiches Programm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer den Bürgerbus nutzen möchte, wird gebeten, sich rechtzeitig beim Bürgerbus-Team unter Tel. 06235 44-555 zu melden.

Bitte beachten: Die Feier am 2. Dezember ist gleichzeitig der letzte Seniorennachmittag des Jahres 2025. Im neuen Jahr geht es am 13. Januar 2026 weiter.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 13:56