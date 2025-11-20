RLP – Starke Spitze, starkes Team: SPD Rheinland-Pfalz stellt Landesliste vor



RLP/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD Rheinland-Pfalz hat ihre von Alexander Schweitzer angeführte Landesliste zur Landtagswahl vorgestellt. In Mainz soll diese am kommenden Samstag beschlossen werden. Die Liste zeige die gesellschaftliche Breite, mit Frauen und Männern, verschiedenen Generationen und unterschiedlichen beruflichen Hintergründen.

„Das ist eine Liste für Rheinland-Pfalz, das ist eine Liste wie Rheinland-Pfalz. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten machen deutlich, wie wir Politik verstehen: nah an den Menschen, mit klaren Werten, mit einem tiefen Verständnis für dieses Land. Die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen, ständige Erneuerung und regionale Verankerung sind für uns keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Unsere Liste bildet die Lebenswelt dieses Landes ab. Dabei sind Kandidierende, die in der Industrie arbeiten, Lehrerinnen und Lehrer, aus dem Handwerk, aus der Pflege, Bankkaufleute, Juristinnen und Juristen, Frauen und Männer, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen und ihre Erfahrungen einbringen. Diese Vielfalt an Arbeits- und Lebenserfahrungen ist ein echter Schatz. Sie zeigt, wie breit wir aufgestellt sind und warum wir mit Recht sagen können: Die SPD ist die Mittendrin-Partei“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl sei die Partei mit der Liste noch einmal jünger geworden, so die Landesvorsitzende.

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, betonte: „Wir sind nicht nur im Wahlkampf an den Haustüren, wir sind immer in unseren Dörfern, in Städten, in allen Landesteilen mit den Menschen im Gespräch. Und ich erlebe überall dasselbe: Sie wissen es zu schätzen, wenn jemand wirklich zuhört und sich Zeit nimmt. Diese Gespräche sind ehrlich, direkt und manchmal auch herausfordernd. Aber genau das macht unsere Politik aus. Auf den Erfahrungen im persönlichen Gespräch bauen wir jetzt auf: mit unserem Tür-zu-Tür Motto ‚Klingeln. Klopfen. Gewinnen.‘ Denn so sind wir ganz besonders nah bei den Leuten, wir nehmen ihre Sorgen ernst und: Wir reden nicht über Rheinland-Pfalz, wir reden mit Rheinland-Pfalz. Denn wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer teilen eines ganz sicher: die Liebe zu unserer Heimat. Nicht umsonst leben in Rheinland-Pfalz laut Glücksmonitor die zweitglücklichsten Menschen Deutschlands. Diese Nähe, dieses Vertrauen, das wir da draußen spüren, ist unser stärkster Antrieb. Und mit genau dieser Energie gehen wir in die nächsten Wochen: entschlossen, verlässlich und mit dem festen Willen, dieses Land weiter gut zu führen.“

Unter den 52 Direktkandidierenden sind 24 Frauen, das entspricht einem Frauenanteil von über 46 Prozent. Das Durchschnittsalter der Direktkandidierenden liegt bei rund 45 Jahren. Elf von ihnen sind 35 Jahre oder jünger, fünf davon unter 30.

