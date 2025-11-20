  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

20.11.2025, 22:36 Uhr

RLP – Starke Spitze, starkes Team: SPD Rheinland-Pfalz stellt Landesliste vor


RLP/Metropolregion Rhein-Neckar – Die SPD Rheinland-Pfalz hat ihre von Alexander Schweitzer angeführte Landesliste zur Landtagswahl vorgestellt. In Mainz soll diese am kommenden Samstag beschlossen werden. Die Liste zeige die gesellschaftliche Breite, mit Frauen und Männern, verschiedenen Generationen und unterschiedlichen beruflichen Hintergründen.

„Das ist eine Liste für Rheinland-Pfalz, das ist eine Liste wie Rheinland-Pfalz. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten machen deutlich, wie wir Politik verstehen: nah an den Menschen, mit klaren Werten, mit einem tiefen Verständnis für dieses Land. Die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen, ständige Erneuerung und regionale Verankerung sind für uns keine Schlagworte, sondern gelebte Praxis. Unsere Liste bildet die Lebenswelt dieses Landes ab. Dabei sind Kandidierende, die in der Industrie arbeiten, Lehrerinnen und Lehrer, aus dem Handwerk, aus der Pflege, Bankkaufleute, Juristinnen und Juristen, Frauen und Männer, die aus ganz unterschiedlichen Berufen kommen und ihre Erfahrungen einbringen. Diese Vielfalt an Arbeits- und Lebenserfahrungen ist ein echter Schatz. Sie zeigt, wie breit wir aufgestellt sind und warum wir mit Recht sagen können: Die SPD ist die Mittendrin-Partei“, sagte Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl sei die Partei mit der Liste noch einmal jünger geworden, so die Landesvorsitzende.

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, betonte: „Wir sind nicht nur im Wahlkampf an den Haustüren, wir sind immer in unseren Dörfern, in Städten, in allen Landesteilen mit den Menschen im Gespräch. Und ich erlebe überall dasselbe: Sie wissen es zu schätzen, wenn jemand wirklich zuhört und sich Zeit nimmt. Diese Gespräche sind ehrlich, direkt und manchmal auch herausfordernd. Aber genau das macht unsere Politik aus. Auf den Erfahrungen im persönlichen Gespräch bauen wir jetzt auf: mit unserem Tür-zu-Tür Motto ‚Klingeln. Klopfen. Gewinnen.‘ Denn so sind wir ganz besonders nah bei den Leuten, wir nehmen ihre Sorgen ernst und: Wir reden nicht über Rheinland-Pfalz, wir reden mit Rheinland-Pfalz. Denn wir Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer teilen eines ganz sicher: die Liebe zu unserer Heimat. Nicht umsonst leben in Rheinland-Pfalz laut Glücksmonitor die zweitglücklichsten Menschen Deutschlands. Diese Nähe, dieses Vertrauen, das wir da draußen spüren, ist unser stärkster Antrieb. Und mit genau dieser Energie gehen wir in die nächsten Wochen: entschlossen, verlässlich und mit dem festen Willen, dieses Land weiter gut zu führen.“

Unter den 52 Direktkandidierenden sind 24 Frauen, das entspricht einem Frauenanteil von über 46 Prozent. Das Durchschnittsalter der Direktkandidierenden liegt bei rund 45 Jahren. Elf von ihnen sind 35 Jahre oder jünger, fünf davon unter 30. Unter diesem Link gelangen Sie zu den Biografien unserer Kandidatinnen und Kandidaten.

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:36

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Frauen Union Ludwigshafen begrüßt Gesetzesentwurf für elektronische Fussfesseln gegen häusliche Gewalt an Frauen

    • Ludwigshafen – Frauen Union Ludwigshafen begrüßt Gesetzesentwurf für elektronische Fussfesseln gegen häusliche Gewalt an Frauen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Lange eingefordert- nun endlich wird der Gesetzentwurf für elektronische Fussfesseln umgesetzt. Frauen müssen besser vor Gewalt geschützt werden, so die Kreisvorsitzende der Frauen Union Kirsten Pehlke. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der mehr Schutz für von Gewalt betroffenen Frauen vorsieht, dies begrüßen wir ausdrücklich. Gewalttäter werden künftig verpflichtet werden, elektronische ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Ein erfülltes Leben in der 3. Lebensphase

    • Heidelberg – Ein erfülltes Leben in der 3. Lebensphase
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In diesem Seminar am Abend des 28.11. und ganztägig am 29.11. mit dem Coach, Trainer und Unternehmensberater Norbert Büth entdecken Teilnehmende ihre inneren Bedürfnisse und Fähigkeiten, um Erfüllung in ihrem neuen Lebensabschnitt zu finden. Sie erhalten Klarheit über Ihre aktuelle Situation, Zielsetzungen und konkrete Handlungsoptionen. Durch ganzheitliche Ansätze aus dem ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Umbau der Carl-Metz-Straße auf dem Lindenhof erfolgreich abgeschlossen

    • Mannheim – Umbau der Carl-Metz-Straße auf dem Lindenhof erfolgreich abgeschlossen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Mitte September 2025 hat die Stadt Mannheim die Carl-Metz-Straße auf dem Lindenhof umgebaut. Durch die Baumaßnahme wurde der für die Vermarktung erforderliche Grundstückszuschnitt für das angrenzende Baugrundstück geschaffen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Während der rund zweimonatigen Bauzeit wurde die dortige Fahrbahn saniert sowie der nördliche Gehweg grundhaft erneuert und mit ... Mehr lesen»

      • Heppenheim – Ensembles der Musikschule musizieren zum 2. Advent

    • Heppenheim – Ensembles der Musikschule musizieren zum 2. Advent
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Sinfonieorchester, das Blockflötenensemble „Flautemus“, die Junior Bigband, das Blasorchester in Kooperation mit der Bläserwerkstatt Bergstraße, sowie verschiedene Solisten präsentieren stimmungsvolle Weihnachtsmusik – teilweise in swingenden Arrangements oder mit lateinamerikanischen Einflüssen. Der Eintritt ist frei. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Sonntag 07.12.25 17:00 Uhr / Einlass 16:30 Uhr Christuskirche, Theodor-Storm-Str. 10, Heppenheim ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Neue Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule eingeweiht – Großer Gewinn für Schule und Stadtteil

    • Heidelberg – Neue Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule eingeweiht – Großer Gewinn für Schule und Stadtteil
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Moderner Bewegungsraum und nachhaltige Architektur: nach gut zweieinhalbjähriger Bauzeit haben Oberbürgermeister Eckart Würzner, Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Bildungsbürgermeisterin Stefanie Jansen den Neubau der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim am Mittwoch, 19. November 2025, offiziell eingeweiht. Die moderne Zweifeldhalle ersetzt das Gebäude, das 2021 bei einem Brand zerstört wurde. Dadurch gibt ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Hauptbahnhof: Fußweg an der Kurfürsten-Anlage wird aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet

    • Heidelberg – Hauptbahnhof: Fußweg an der Kurfürsten-Anlage wird aufgrund von Bauarbeiten umgeleitet
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aufgrund der Bauarbeiten am neuen Fahrradparkhaus am Heidelberger Hauptbahnhof gibt es ab Mittwoch, 26. November 2025, Einschränkungen für Fußgängerinnen und Fußgänger in der Kurfürsten-Anlage. Auf der Straßenseite zwischen Bahnhofseingang und Intercity-Hotel kann der Gehweg aufgrund einer Sperrung nicht durchgängig genutzt werden. Die Umleitung führt über die gegenüberliegende Straßenseite. Die Stadtverwaltung bittet ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Chancengleichheit: Beratungsangebote im Dezember

    • Heidelberg – Chancengleichheit: Beratungsangebote im Dezember
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg bietet im Dezember 2025 Beratungen in Präsenz sowie telefonisch oder online an. Eine Terminvereinbarung im Vorhinein ist stets notwendig. Die verschiedenen Beratungsangebote im Bereich Teilhabe und Chancengleichheit finden im Dezember zu nachfolgenden Terminen statt: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse Dreimal pro Woche ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Fernwärme-Störung: MVV meldet Fortschritte – Versorgung in Heidelberg und Schwetzingen wieder aufgenommen

    • Mannheim – Fernwärme-Störung: MVV meldet Fortschritte – Versorgung in Heidelberg und Schwetzingen wieder aufgenommen
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Stand: 20.11.2025, 15:30 Uhr – MRN-News berichtet – Nach der gestrigen erheblichen Beschädigung einer Fernwärme-Transportleitung zwischen Mannheim-Rheinau und Mannheim-Friedrichsfeld gibt es nun wichtige Neuigkeiten: Die MVV Netze GmbH teilt am heutigen Donnerstagnachmittag mit, dass die Fernwärmeversorgung in Heidelberg und Schwetzingen wieder angelaufen ist. Bis alle Haushalte wieder vollständig Wärme erhalten, ... Mehr lesen»

      • Landau in der Pfalz – Demonstranten blockieren Polizeidienststelle

    • Landau in der Pfalz – Demonstranten blockieren Polizeidienststelle
      Landau in der Pfalz/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.11.2025 gegen 12:00 Uhr, versammelten sich mehrere Demonstranten vor der Polizeidienststelle in der Paul-von-Denis-Straße in Landau und äußerten lautstark ihren Unmut gegen die geplante Abschiebung eines 29-jährigen Aserbaidschaners. Der Mann wurde zuvor von der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Landau zur Polizeidienststelle verbracht, wo im Vorfeld der Abschiebung eine ärztliche Untersuchung ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Katretter-App: Ab sofort können sich qualifizierte Ersthelferinnen und Ersthelfer registrieren – Erfolgreicher Testlauf abgeschlossen

    • Heidelberg – Katretter-App: Ab sofort können sich qualifizierte Ersthelferinnen und Ersthelfer registrieren – Erfolgreicher Testlauf abgeschlossen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach einer erfolgreichen ersten Testphase startet die Integrierte Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis gGmbH nun die zweite Registrierungsphase für das System zur smartphonebasierten Ersthelferalarmierung „Katretter“ in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Ab sofort können sich alle Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden (notfall-) medizinischen Qualifikationen registrieren und im Kampf gegen den plötzlichen Herztod lebensrettende Erste ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    November 2025
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com