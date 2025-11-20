Mosbach – Stöbern, Kaufen, Genießen Johannes-Diakonie: Mosbacher Weihnachtsmarkt auf dem Maria- Zeitler-Platz



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Kunsthandwerk, Köstlichkeiten und viel Weihnachtliches

bietet der Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie am Standort

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit

neuem Standort wird der Markt erneut auf dem zentralen Maria-

Zeitler-Platz am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag,

29. und 30. November, adventliches Flair versprühen. Offizieller

Beginn ist am Samstag um 13 Uhr mit dem Bläser- und

Paukenensemble der Johannes-Diakonie.

Der Markttag endet gegen 20 Uhr. Ein Gottesdienst in der Johanneskirche stimmt am Sonntag,

30. November, um 10.30 Uhr auf den ersten Advent ein. Musikalisch

wird dieser Gottesdienst von den Chören „Troubadix“ und

„HarmoNixen“ mitgestaltet. Im Anschluss herrscht bis 18 Uhr wieder

adventliches Treiben auf dem Maria-Zeitler-Platz.

An den zahlreichen Marktständen bieten verschiedene Bereiche der

Johannes-Diakonie und weitere Partner selbstgefertigte

Weihnachtsdekoration, Adventsgestecke, Werk- und Bastelarbeiten,

Weihnachtssterne, Holzartikel oder vieles mehr an und laden zum

Stöbern und Kaufen ein. Dazu gibt es eine große Auswahl an Speisen

und Getränken, die den Duft von Advent und Weihnachten verbreiten.

Das nahe fideljo lädt darüber hinaus zum Aufwärmen sowie auf eine

Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ein.

Ein musikalischer Leckerbissen wartet auf die Besucherinnen und

Besucher am Samstag um 18.30 Uhr. Die musicalbegeisterten

Sängerinnen Sonja Maria Westermann und Meike Julie Beni

verzaubern mit berührenden Melodien und Duetten aus der Welt der

Musicals sowie mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern.

Nach Abschluss des Weihnachtsmarktes am Sonntag sorgt dann der

„Chor Royal“ mit seinem Konzert um 18 Uhr in der Johanneskirche für

einen gelungenen Abschluss des Adventswochenendes.

Der Maria-Zeitler-Platz zwischen Johanneskirche und

Hauptverwaltung ist nicht nur Standort des Weihnachtsmarkts,

sondern auch Startpunkt des „Maria-Zeitler-Pfads“. Dieser historische

Lehrpfad führt über sieben Stationen durch das Gelände der

Johannes-Diakonie.

Quelle: Johannes Diakonie Mosbach

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:51