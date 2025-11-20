Mosbach – Stöbern, Kaufen, Genießen Johannes-Diakonie: Mosbacher Weihnachtsmarkt auf dem Maria- Zeitler-Platz

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Kunsthandwerk, Köstlichkeiten und viel Weihnachtliches
bietet der Weihnachtsmarkt der Johannes-Diakonie am Standort
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr mit
neuem Standort wird der Markt erneut auf dem zentralen Maria-
Zeitler-Platz am ersten Adventswochenende, Samstag und Sonntag,
29. und 30. November, adventliches Flair versprühen. Offizieller
Beginn ist am Samstag um 13 Uhr mit dem Bläser- und
Paukenensemble der Johannes-Diakonie.
Der Markttag endet gegen 20 Uhr. Ein Gottesdienst in der Johanneskirche stimmt am Sonntag,
30. November, um 10.30 Uhr auf den ersten Advent ein. Musikalisch
wird dieser Gottesdienst von den Chören „Troubadix“ und
„HarmoNixen“ mitgestaltet. Im Anschluss herrscht bis 18 Uhr wieder
adventliches Treiben auf dem Maria-Zeitler-Platz.
An den zahlreichen Marktständen bieten verschiedene Bereiche der
Johannes-Diakonie und weitere Partner selbstgefertigte
Weihnachtsdekoration, Adventsgestecke, Werk- und Bastelarbeiten,
Weihnachtssterne, Holzartikel oder vieles mehr an und laden zum
Stöbern und Kaufen ein. Dazu gibt es eine große Auswahl an Speisen
und Getränken, die den Duft von Advent und Weihnachten verbreiten.
Das nahe fideljo lädt darüber hinaus zum Aufwärmen sowie auf eine
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ein.
Ein musikalischer Leckerbissen wartet auf die Besucherinnen und
Besucher am Samstag um 18.30 Uhr. Die musicalbegeisterten
Sängerinnen Sonja Maria Westermann und Meike Julie Beni
verzaubern mit berührenden Melodien und Duetten aus der Welt der
Musicals sowie mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern.
Nach Abschluss des Weihnachtsmarktes am Sonntag sorgt dann der
„Chor Royal“ mit seinem Konzert um 18 Uhr in der Johanneskirche für
einen gelungenen Abschluss des Adventswochenendes.
Der Maria-Zeitler-Platz zwischen Johanneskirche und
Hauptverwaltung ist nicht nur Standort des Weihnachtsmarkts,
sondern auch Startpunkt des „Maria-Zeitler-Pfads“. Dieser historische
Lehrpfad führt über sieben Stationen durch das Gelände der
Johannes-Diakonie.
Quelle: Johannes Diakonie Mosbach
Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:51