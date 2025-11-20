Mannheim – Umbau der Carl-Metz-Straße auf dem Lindenhof erfolgreich abgeschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Mitte September 2025 hat die Stadt Mannheim die Carl-Metz-Straße auf dem Lindenhof umgebaut. Durch die Baumaßnahme wurde der für die Vermarktung erforderliche Grundstückszuschnitt für das angrenzende Baugrundstück geschaffen.

Während der rund zweimonatigen Bauzeit wurde die dortige Fahrbahn saniert sowie der nördliche Gehweg grundhaft erneuert und mit getrennten barrierefreien Querungsstellen inklusive Blindenleitsystem versehen. Eine neue barrierefreie Verkehrsinsel wird zukünftig das sichere Überqueren der Kreuzung Carl-Metz-Straße / Glücksteinallee erleichtern und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen.

Im Zuge der Maßnahme wurden sechs neue Bäume, wie die Winterlinde und Hainbuche, gepflanzt, um das Straßenbild aufzuwerten und das Mikroklima zu verbessern. Des Weiteren wurden vier neue Parkplatzbuchten hergestellt und zudem vier Leerrohre verlegt, die zukünftig für Versorgungsleitungen und Telekommunikationsleitungen genutzt werden können.

In der kommenden Woche werden noch Restarbeiten im Bereich der Straßenmarkierung sowie an der Beschilderung durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice ausgeführt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 440.000 Euro. Die Maßnahme wurde durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan umgesetzt.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 16:42