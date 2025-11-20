Mannheim – Sperrung der Spatzenbrücke

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten muss die Spatzenbrücke im Zeitraum von Montag, 24. November, bis voraussichtlich Freitag, 12. Dezember 2025, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 62.

Fahrtrichtung Mühlauhafen

Umleitung zwischen Am Salzkai und Binnenhafenstraße

Entfall der Haltestellen Popakademie, Teufelsbrücke, Akademiestraße und Containerterminal

Bedienung der Haltestellen Handelshafen/Jungbusch Bf und Verbindungskanal abweichend an der gegenüberliegenden Straßenseite

Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke

Umleitung zwischen Landzungenstraße und Am Salzkai

Entfall der Haltestellen Verbindungskanal, Handelshafen/Jungbusch Bf, Akademiestraße, Teufelsbrücke und Popakademie

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 09:16