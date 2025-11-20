Mannheim – Nachtrag: Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus – Feuerwehr rettet elf Bewohner

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. – Am frühen Dienstagabend hat eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Weidenstraße für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Kurz vor 18.30 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt, nachdem dichter Rauch aus dem Hausgang aufstieg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand schnell fest, dass sich noch zahlreiche Menschen in dem Gebäude befanden. Insgesamt elf Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden – zehn von ihnen wurden aufgrund der starken Verrauchung über Drehleitern aus ihren Wohnungen ins Freie geleitet.

Die Feuerwehr konnte die Ursache des Rauchs zügig lokalisieren: Im Keller war Unrat in Brand geraten und hatte sich entzündet. Nachdem das Feuer gelöscht und das Gebäude gelüftet worden war, stellte sich heraus, dass keine weiteren Wohnungen betroffen waren. Die übrigen Bewohner konnten daher in ihren Wohnungen bleiben.

Ein Bewohner wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst überstellt, konnte aber nach kurzer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.

Nach Abschluss aller Lösch- und Lüftungsmaßnahmen gab die Feuerwehr das Gebäude wieder vollständig frei. Sämtliche Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 08:20