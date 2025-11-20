Mannheim – Mannheimer Musikexpress: „Musikcharts“ im Eissportzentrum Herzogenried



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Eissportzentrum ist seit dem Start der Eislaufsaison gut besucht. Neben den beliebten Eisdiscos mit Live-DJ bietet der Fachbereich Sport und Freizeit auch diese Saison wieder den „Mannheimer Musikexpress“ an.

Auf dem Eis Runden drehen, Lieblingsmusik vom Band hören und Freunde treffen – das steht im Mittelpunkt des Laufes, der musikalische Schwerpunkte setzt und regelmäßig einmal zur Monatsmitte freitags stattfindet. Das Eissportzentrum präsentiert das Format, um eine Lücke zu den beliebten und stark nachgefragten Eisdiscos zu schließen und das Angebot beim Rundlauf zu erweitern.

Am Freitagabend, den 21.11.2025, können alle Eislaufbegeisterten nun beim Mannheimer Musikexpress zu den aktuellen Musikcharts über die Eisfläche gleiten. Von 20.00 bis 22.00 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet Abend- und Rundlauf statt. Der Eintritt kostet 8,- Euro (keine Ermäßigung). Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

Die nächsten „Mannheimer Musikexpress“-Termine sind am 19.12.2025 mit dem „Weihnachtslauf“, am 16.01.2026 mit „Hip-hop & Rap“ und am 13.02.2026 zum Abschluss mit dem beliebten „Fasnachtslauf“.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen.

Informationen zum Eislaufangebot und zur Veranstaltung gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter der 0621/301095, per E-Mail fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:03