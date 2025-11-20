Mannheim – „Jetzt leg doch mal das Handy weg“ Info-Abend am 26. November um 19 Uhr in der Versöhnungskirche



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Smartphone und Internet sind für Kinder und Jugendliche fester

Bestandteil ihres Lebens. Für Eltern ist das oft herausfordernd. Referent Jürgen Held,

Fachstelle Medienbildung, Stadt Mannheim, spricht über dieses Thema.

Der Informationsabend mit dem Titel „Jetzt leg doch mal das Handy weg“ findet am 26. November, 19 bis

ca. 20.30 Uhr, in der Versöhnungskirche (Rheinau) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fachmann Jürgen Held weiß um die Diskussion in den Familien, bei denen es oft heißt

„Leg doch mal das Handy weg“. Er geht der Frage nach, wie viel Bildschirmzeit als normal

gilt und ab wann eine Nutzung problematisch wird. Auch wie Eltern ihre Kinder kompetent

und gelassen im Umgang mit digitalen Medien begleiten können, ist Thema des Abends.

Der Fachmann gibt einen Überblick über Chancen und Risiken von Smartphone-Nut-

zungshinweisen zu Jugendschutz, Datenschutz und Apps. Die Gäste erhalten konkrete

Tipps für Regeln im Familienalltag. Außerdem gibt es Zeit für Austausch mit anderen El-

tern.

Der Abend ist Teil eines Angebots für Konfi-Eltern des Jahrgangs 2025/2026: Eltern,

Großeltern und Pat:innen von Konfirmanden sind eingeladen zu insgesamt drei Info-

Abenden, die die Themenwelt von Jugendlichen betreffen. Und sie sind eingeladen, im

Zeitraum Februar bis März 2026 an fünf Abenden eine Schatzkiste für ihren Konfirmanden

zu gestalten.

Zu dem Themenabend sind interessierte Eltern eingeladen. Infos: Konfi-Diakonin Ute Mickel, Mail: ute.mickel@kbz.ekiba.de (dv)

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 22:33