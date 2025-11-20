Mannheim – Fernwärme-Störung: MVV meldet Fortschritte – Versorgung in Heidelberg und Schwetzingen wieder aufgenommen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Stand: 20.11.2025, 15:30 Uhr – MRN-News berichtet – Nach der gestrigen erheblichen Beschädigung einer Fernwärme-Transportleitung zwischen Mannheim-Rheinau und Mannheim-Friedrichsfeld gibt es nun wichtige Neuigkeiten: Die MVV Netze GmbH teilt am heutigen Donnerstagnachmittag mit, dass die Fernwärmeversorgung in Heidelberg und Schwetzingen wieder angelaufen ist. Bis alle Haushalte wieder vollständig Wärme erhalten, werde allerdings noch etwas Zeit vergehen. Für individuelle Rückfragen zur Versorgungssituation verweisen die Stadtwerke Heidelberg und Schwetzingen auf ihre jeweiligen Presseansprechpartner.

Der Vorfall: Bauarbeiten verursachen schwere Leitungsbeschädigung

Wie gestern berichtet, kam es am 19. November 2025 bei Bauarbeiten einer externen Firma an einer wichtigen Fernwärme-Transportleitung zwischen Mannheim-Rheinau und Friedrichsfeld zu einer massiven Beschädigung. Aus der betroffenen Leitung – gelegen auf freiem Feld – trat heißes Wasser aus.

Um die Schadensstelle beurteilen und Reparaturen vornehmen zu können, senkte MVV Netze die Temperatur im gesamten Fernwärmenetz zunächst kontrolliert ab. Anschließend wurde die Leitung außer Betrieb genommen, um die Tiefbauarbeiten zur Freilegung einzuleiten. Dieser Schritt erfolgte planmäßig am Abend gegen 21 Uhr.

Versorgungslage in der Region – Die Folgen der Beschädigung waren regional spürbar:

Schwetzingen: Die Fernwärmeversorgung wurde zeitweise vollständig unterbrochen.

Heidelberg: Zunächst unklar, inzwischen wieder mit Wärme versorgt – vollständige Stabilisierung läuft.

Eppelheim: Mögliche Auswirkungen wurden geprüft, konkrete Ausfälle aber nicht bestätigt.

Mannheim, Brühl, Ketsch und Speyer: Nach Angaben der MVV blieb die Versorgung stabil.

Eine exakte Einschätzung des Schadens sowie der endgültigen Reparaturdauer soll erst nach vollständiger Freilegung der Leitung möglich sein. Die MVV arbeitet nach eigenen Angaben „mit Hochdruck“ an der Beseitigung der Störung und steht in engem Austausch mit den Stadtwerken Heidelberg und Schwetzingen.

MVV kündigt weitere Updates an

Sobald weitere Erkenntnisse zum Umfang des Schadens und zur vollständigen Wiederherstellung des Fernwärmenetzes vorliegen, will die MVV erneut informieren. MRN-News bleibt an der Entwicklung dran und berichtet fortlaufend über neue Details.

Quelle: MVV / Berichterstattung MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 16:17