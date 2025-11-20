Mannheim – Ermutigungsabend mit Samuel Koch – Das Bonifatiuswerk und die Katholische Kirchengemeinde Mannheim Südwest laden am 23. November zu einem Abend mit „Samuel Koch & Friends“ in die Maria-Hilf-Kirche ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Hoffnung klingt selten so glaubwürdig wie bei jemandem, der sie selbst hart errungen hat. Samuel Koch – der Schauspieler, Autor und Mutmacher – kommt am 23. November um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr) in die Kirche Maria Hilf in der August-Bebel-Straße 47. Sein Besuch ist Teil der Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerks und wurde gemeinsam mit dem Team der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim-Südwest möglich gemacht.

Samuel Koch im Porträt

Samuel Koch wurde durch seinen tragischen Unfall in der TV-Show „Wetten, dass..?“ 2010 bekannt, bei dem er sich schwer verletzte. Seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt – und trotzdem ein Mensch, der andere mit seinem Mut, seiner Energie und seinem Humor ansteckt: Er spielt Theater, schreibt Bücher und spricht auf Bühnen im ganzen Land. Und immer geht es ihm um das, was trägt. Mit Witz und Tiefgang spricht er über Umwege, Umdenken und ungebrochene Hoffnung.

Impulse der Hoffnung

In seinem Live-Programm zeigt Koch, wie aus Schwere Leichtigkeit werden kann. Die Freude am Leben und die Stärke, die in Veränderung steckt, sind Themen bei seinem Besuch in Maria Hilf. Mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit lädt Samuel Koch dazu ein, selbst zu entscheiden, welche Perspektive man wählt. Dabei spricht er über Fragen, die alle Menschen betreffen: Was treibt uns an? Welche Werte sind uns wirklich wichtig? Und wie gelingt es, mit Mut, Kreativität und Zuversicht die eigene Zukunft zu gestalten?

„Anders stark“

Seine Antwort bündelt er in einem Begriff: „Anders stark.“ Er zeigt dabei, wie Lebensfreude als Schutz vor Pessimismus wirkt, was kreative Wege des Durchhaltens sind und wie Stärke aus selbstbestimmtem aktivem Handeln wächst – eben, dass Mut, Kraft, Gemeinschaft und Hoffnung Hand in Hand gehen können.

Engagement des Bonifatiuswerks

Das Bonifatiuswerk unterstützt Christ:innen, die in Deutschland, Nordeuropa und im Baltikum in der Minderheit leben. Einmal im Jahr erinnert die Diaspora-Aktion im November an diese Situation und lädt 2025 mit dem Leitwort „Stärke, was dich trägt“ zur Solidarität ein. In der Erzdiözese Freiburg fördert das Bonifatiuswerk Menschen und Initiativen, die neue und lebendige Wege des Glaubens suchen. Dazu gehören Projekte wie der Aktionstag „Tiere der Bibel“ im Karlsruher Zoo (2017), der Poetry-Slam-Preis zu Glaube, Liebe und Hoffnung (2019), das Wimmelbuch der Erzdiözese (2022) sowie aktuelle Förderungen wie das Kulturkirchen-Projekt „Trust the Process“ in Niederbühl. Außerdem vermittelt das Werk Auslandspraktika in die skandinavische Diaspora-Kirche.

Bild: Samuel Koch – Pressefoto ©Sergej Falk) schu

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 10:37