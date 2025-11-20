Mannheim – Fernwärme Update 9.54 Uhr: Fernwärmeleitung repariert

Mannheim / Heidelberg. Nach einer Beschädigung der Fernwärmeleitung zwischen dem Mannheimer Stadtteil Rheinau und Friedrichsfeld bei Bauarbeiten durch einen Bagger wurde die Transportleitung repariert dies teilte die MVV mit.

Wann sind alle Haushalte wieder mit Wärme versorgt?

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Fernwärmeversorgung. Dies wird voraussichtlich gegen 12.00 Uhr erfolgen. Bis alle betroffenen Haushalte wieder mit Wärme versorgt sind, wird es dann noch bis zu einigen Stunden dauern.

Weitere Berichte zur Unterbrechung der Fernwärmeleitung

https://www.mrn-news.de/2025/11/20/heidelberg-update-fernwaerme-unterbrochen-hintergrund-transportleitung-von-mannheim-beschaedigt-611976/

Zuletzt aktualisiert am 20. November 2025, 10:18